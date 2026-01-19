xryl

J’ai essayé, j’ai vraiment voulu, mais c’est impossible. Il y a beaucoup trop d’inertie avec la clique à Gafam, ça ne peut plus marcher, sauf une réglementation stricte, mais faut pas rêver, nos députés sont trop techniquement idiots pour changer ça. Et au niveau européen, les lobbies font ce qu’il faut à la commission pour que jamais elle n’écrive une loi qui obligerait les auteurs d’applications sérieuse en Europe de ne pas utiliser le playstore (ou de manière optionnelle).

Avec le play integrity (en gros, seul google décide ce qui tourne ou pas sur ton téléphone), tu ne peux plus utiliser une application tierce sans l’aval du G. Même sur un Ubuntu Touch avec un Waydroid, ou un Sailfish, la plupart des applis intègrent, pour des raisons obscures, la vérification du terminal via le PI. Et donc sans le playstore, sans un terminal non rooté, même avec une ROM d’origine (mais pas affiliée Google), tu ne peux pas avoir la certification pour lancer ton appli, donc ça merde.

En gros, tu es un citoyen de seconde zone si tu n’as pas un smartphone G ou A. Point barre. Ta carte d’identité numérique ? Oublie. Tu veux vendre ta voiture, c’est via l’ANTS et donc tu oublies, il faut France Identité (et impossible de payer autrement, contrairement à la loi). Tu veux fermer une entreprise? Rebelote.

Tu veux ouvrir un compte chez Boursobank? Tu oublies.

Tu oublies, et ils t’oublient aussi.

Le seul espoir, et c’est horrible, c’est que Trump pète une durite et envahisse le Groenland, ou qu’il démarre une guerre contre un intérêt de l’Europe. Là, le réveil va être difficile, mais il n’y a que comme ça que les Européens daigneront se bouger.