Quelle mouche avait donc piqué Google ? Au nom de la sacro-sainte sécurité, la firme de Mountain View prévoyait de rendre la vie plus dure aux fichiers d'installation (les fameux APK) non vérifiés. L'idée était de protéger l'utilisateur des logiciels malveillants, une intention louable sur le papier.

Seulement voilà, la méthode a été perçue comme un peu brutale. Pour beaucoup, ce n'était rien de moins qu'une tentative de cadenasser l'écosystème. La fronde s'est rapidement organisée, réunissant des développeurs indépendants et des défenseurs d'un logiciel libre, tous craignant de voir Android perdre son âme ouverte. Google, pris entre son marteau sécuritaire et l'enclume communautaire, a donc joué la carte de l'apaisement en faisant machine arrière.