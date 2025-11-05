Là où Google surprend, c’est sur la portée de l’accord. Alors que la justice américaine ne l’avait condamné que pour son marché domestique et pour une durée de trois ans, la firme a préféré étendre la trêve au monde entier, et ce, jusqu’en 2032. Un geste qui peut être interprété comme une volonté d’anticiper les foudres d’autres régulateurs, notamment en Europe avec le Digital Markets Act.

Pour les utilisateurs, le changement le plus visible sera sans doute l’émergence plus franche de boutiques concurrentes, proposant peut-être des exclusivités ou des tarifs plus attractifs. Epic Games, avec son trésor de guerre et ses jeux gratuits hebdomadaires, est évidemment en première ligne pour profiter de cette nouvelle ère.

Reste à savoir si cet armistice marque un réel changement de philosophie pour Google ou s’il s’agit simplement d’une manœuvre habile pour calmer le jeu tout en conservant le contrôle. Le juge James Donato doit encore valider les termes de cet accord. Mais une chose est sûre : après des années de combat, le paysage d’Android ne sera plus tout à fait le même. La guerre est finie, mais la compétition, elle, ne fait que commencer.