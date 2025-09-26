Quels sont les arguments de Google pour appuyer sa demande ? Le dossier explique notamment que l'injonction « va restructurer l'ensemble de l'écosystème Android, utilisé par plus de 100 millions d'utilisateurs américains et plus de 500 000 développeurs d'applications. (…) (Elle) expose ces utilisateurs et développeurs à de nouveaux risques importants en matière de sûreté et de sécurité et oblige Google à agir à la fois en tant que fournisseur et distributeur pour ses concurrents directs. »