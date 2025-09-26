Google ne se remet pas d'avoir perdu son procès face à Epic Games. Le géant de la Tech joue son va-tout et réclame un sursis à la Cour Suprême.
La société Epic Games a déposé plainte contre Google en 2020 car elle jugeait les pratiques du Play Store anticoncurrentielles. Le procès, qui a débuté en 2023 s'est achevé l'an passé et Google a été obligé par le juge d'ouvrir sa boutique d'applications à la concurrence pour une durée de trois ans. Google vient de demander un sursis aux juges. On fait le point.
Google joue la montre face à la justice
Après une longue bataille juridique, Google a été sommé par la justice d'ouvrir son précieux Play Store aux boutiques d'applications tierces. Mais ce n'est pas tout : le géant de la Tech ne pourra plus imposer aux fabricants de téléphones d'installer en priorité le Play Store ni conclure d'accords exclusifs avec eux. Quant aux développeurs d'apps, ils pourront utiliser leurs propres systèmes de facturation.
Cette décision, on le devine, n'est pas très bien passée chez Google. Après avoir perdu son appel face à la Cour d'appel du 9e circuit en juillet dernier, la firme de Mountain View souhaite obtenir un sursis coûte que coûte. C'est pourquoi ses avocats ont demandé aux juges de la Cour Suprême de suspendre l'injonction à la date du 17 octobre. L'objectif est simple : gagner du temps afin de préparer un appel complet qui devrait être déposé à la fin du mois d'octobre.
Les arguments de Google feront-ils mouche ?
Quels sont les arguments de Google pour appuyer sa demande ? Le dossier explique notamment que l'injonction « va restructurer l'ensemble de l'écosystème Android, utilisé par plus de 100 millions d'utilisateurs américains et plus de 500 000 développeurs d'applications. (…) (Elle) expose ces utilisateurs et développeurs à de nouveaux risques importants en matière de sûreté et de sécurité et oblige Google à agir à la fois en tant que fournisseur et distributeur pour ses concurrents directs. »
Google a soumis sa demande mercredi et celle-ci devrait être étudiée dans les prochains jours. Il est toutefois impossible de savoir si le géant de la Tech obtiendra gain de cause, d'autant que ses précédentes demandes de réexamen, portées à l'attention des juges l'an passé, ont été rejetées.
Affaire à suivre, donc…