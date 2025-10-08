Est-ce la fin du feuilleton ? La Cour Suprême vient de rejeter la demande de suspension d'injonction de Google. Une décision qui va fortement impacter le Play Store.
Cela fait plusieurs années déjà que se joue un bras de fer entre Epic Games et Google. Le distributeur de jeux vidéos a, en 2020, intenté un procès au géant de la Tech, l'accusant de pratiques anticoncurrentielles. Après avoir révélé les stratégies douteuses de Google pour garder une position dominante sur le marché, Epic Games a gagné son procès et le géant a été sommé d'ouvrir son Play Store.
Ayant fait appel de cette décision, Google n'a pas obtenu gain de cause. Que va-t-il advenir du Play Store ? Penchons-nous sur la question.
La Cour Suprême rejette la demande de Google
En 2023, le juge James Donato a contraint Google à ouvrir son Play Store aux boutiques d'applications tierces, à faciliter l'accès à des services alternatifs et à autoriser les développeurs à utiliser d'autres systèmes de paiement. La raison ? Le géant de la Tech profitait de sa situation de monopole pour écraser la concurrence et imposer des commissions excessives, de l'ordre de 30 %.
Qualifiant cette ordonnance de sans précédent, Google a bien tenté de la retarder, mais la justice est restée ferme : la cour d'appel du 9e circuit a rejeté son recours en juillet et la Cour Suprême vient également de rejeter sa demande. Si, du côté d'Epic Games, on se félicite de cette décision, il n'en va, évidemment, pas de même chez Google : le géant reste persuadé qu'ouvrir le Play Store aura de graves conséquences sur la sécurité des développeurs et des consommateurs.
Quel avenir pour le Play Store ?
Google souhaitait bloquer certains éléments de l'ordonnance du juge Donato afin de gagner un peu de temps pour préparer un recours complet d'ici fin octobre. Malheureusement, la firme de Mountain View va devoir se hâter et autoriser les développeurs à contourner son système de paiement via des liens externes. Elle a jusqu'à juillet 2026 pour ouvrir le catalogue de l'App Store aux concurrents et autoriser les utilisateurs à télécharger des services alternatifs.
Google ne baisse cependant pas les bras : dans un récent communiqué, la société a fait part de sa déception concernant la décision de la Cour Suprême et a annoncé qu'elle poursuivrait son recours. Fortement critiquée pour ses pratiques commerciales, elle continue, envers et contre tous, de défendre sa position en invoquant encore et toujours la nécessité de protéger la sécurité de son écosystème.