Créé en 2005, Y Combinator a forgé la réussite de plateformes aussi célèbres qu’Airbnb ou Stripe. Son amicus brief décrit une commission de 30% comme un frein direct à la rentabilité des applications. L’incubateur estime qu’une telle ponction empêche les nouveaux entrants d’atteindre la rentabilité nécessaire pour lever des fonds.

En qualifiant la politique tarifaire d’Apple d’« obstacle structurel », l’accélérateur adresse un message clair à la communauté venture capital. Financer une start-up mobile signifierait désormais parier sur un modèle amputé d’un tiers de ses revenus. Ce constat pourrait rediriger des capitaux vers des solutions web ou multi-plateformes, échappant à l’environnement iOS.

Y Combinator affirme déjà constater un regain d’intérêt pour les projets mobiles depuis les récentes injonctions judiciaires imposées à Apple. La possibilité pour un développeur de rediriger ses utilisateurs vers un paiement externe sans crainte de représailles change la donne économique. Les créateurs d’apps à faible marge (jeux, éducation ou services créatifs) voient dans cette brèche une opportunité de croissance durable.