Contre la tech US, Bruxelles veut booster l'open source

Dans son rapport, la Commission explique qu'entre 70 et 90% des logiciels modernes reposent sur des composants open source. De fait, ce modèle représente la colonne vertébrale de l'économie numérique. Seulement, si les développeurs européens contribuent massivement à ces projets, ce sont les géants américains qui en tirent les bénéfices commerciaux et stratégiques.

Bruxelles évoque clairement une "responsabilité stratégique" liée à la dépendance technologique vis-à-vis de fournisseurs non européens. Cette dépendance fragilise le contrôle des infrastructures critiques, du cloud à l'intelligence artificielle, et crée des risques en matière de sécurité et de résilience des systèmes. La Commission veut donc réviser sa stratégie 2020-2023, laquelle se limitait au partage de code entre administrations européennes, pour en faire un outil de compétitivité industrielle.

Dans cette consultation publique, la Commission affirme :