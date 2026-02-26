Le fond du problème est plus structurel. En octobre 2020, Collabora avait officiellement sorti Collabora Online du périmètre de TDF, après des tensions croissantes autour du modèle économique du projet. À l'époque, Collabora représentait environ 95% du travail d'ingénierie sur LibreOffice Online. L'entreprise craignait qu'une version gratuite et estampillée LibreOffice, distribuée directement par TDF, ne cannibale ses propres revenus. En 2022, TDF avait finalement gelé le projet, un compromis qui satisfaisait temporairement tout le monde. Le vote de février 2026 a rouvert cette plaie.

LibreOffice n'en est pas à son premier drama cette semaine. On se souvient que TDF avait récemment attaqué frontalement OnlyOffice, l'accusant d'être un « faux logiciel open source » qui renforce la dépendance aux formats Microsoft. Et du côté de Collabora, l'entreprise avait, il y a quelques mois, lancé Collabora Office Desktop, une suite locale qui partage exactement le même moteur que sa version web, cherchant à unifier son offre sur tous les environnements. Autant d'initiatives qui dessinent, en filigrane, une fondation et ses partenaires historique tirant chacun la couverture à soi.