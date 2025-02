La suite LibreOffice devient également plus facilement personnalisable. On peut notamment choisir un thème indépendamment de son système, ou bien modifier les coloris de l'arrière-plan des commentaires ou des caractères non imprimables. Côté accessibilité, le contrôle des animations dans les paramètres a aussi été amélioré, et un identifiant accessible facilite la reconnaissance d'éléments pour les lecteurs d'écran (Orca, NVDA, etc.).