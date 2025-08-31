La gestion des formats de fichiers Microsoft Office a toujours été un point délicat pour The Document Foundation et ses utilisateurs. Nombre d'entre eux rencontraient des problèmes lors de l'ouverture et de la manipulation de fichiers DOCX, PPTX et XLSX, mais ces difficultés devraient grandement être atténuées avec cette mise à jour.

L'organisation a d'ailleurs accusé Microsoft d'utiliser intentionnellement des formats de fichiers inutilement complexes pour garantir un verrouillage commercial. LibreOffice s'appuie sur le format OpenDocument (ODF) pour structurer ses schémas XML, conçu comme un standard ouvert. Microsoft utilise quant à lui Office Open XML (OOXML), qui lui permet d'ajouter ses propres améliorations susceptibles de compromettre la compatibilité avec les applications basées sur ODF comme LibreOffice.