LibreOffice vient de recevoir sa première mise à jour pour la version 25.8, apportant des correctifs et des améliorations. La version 25.8.1 corrige près de 100 bugs et améliore sensiblement la compatibilité avec les formats Microsoft Office.
The Document Foundation vient de déployer LibreOffice 25.8.1, première mise à jour corrective de la version 25.8 sortie il y a une dizaine de jours. La suite, qui propose des équivalents pour les applications Office (Writer pour Word, Calc pour Excel et Impress pour PowerPoint), s'attaque cette fois aux difficultés d'interopérabilité qui pénalisent ses utilisateurs depuis des années.
LibreOffice : une meilleure compatibilité avec les formats Microsoft
La gestion des formats de fichiers Microsoft Office a toujours été un point délicat pour The Document Foundation et ses utilisateurs. Nombre d'entre eux rencontraient des problèmes lors de l'ouverture et de la manipulation de fichiers DOCX, PPTX et XLSX, mais ces difficultés devraient grandement être atténuées avec cette mise à jour.
L'organisation a d'ailleurs accusé Microsoft d'utiliser intentionnellement des formats de fichiers inutilement complexes pour garantir un verrouillage commercial. LibreOffice s'appuie sur le format OpenDocument (ODF) pour structurer ses schémas XML, conçu comme un standard ouvert. Microsoft utilise quant à lui Office Open XML (OOXML), qui lui permet d'ajouter ses propres améliorations susceptibles de compromettre la compatibilité avec les applications basées sur ODF comme LibreOffice.
Des dysfonctionnements corrigés et une stabilité renforcée
Si la liste des nouveautés n’est pas longue, près de cent bogues identifiés dans la précédente version ont été corrigés. Ces ajustements visent à améliorer la stabilité et la fluidité d’utilisation. La fondation précise notamment que l’interface optionnelle NoteBookBar, qui provoquait des plantages, ne devrait désormais plus causer de désagréments.