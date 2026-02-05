Calc, Base, Writer, découvrez toutes les nouveautés de LibreOffice

La nouveauté la plus parlante pour le grand public concerne sans doute l’arrivée d’un mappage générique des documents XML et JSON vers le gestionnaire de feuilles de calcul Calc. LibreOffice 26.2 est capable de repérer dans ces fichiers des "linkable ranges", c’est‑à‑dire des zones structurées comme des tableaux, puis de les transformer en feuilles de calcul. Si le document contient plusieurs zones de ce type, chacune est envoyée dans une feuille séparée. The Document Foundation prend comme exemple un catalogue de produits en JSON (identifiant, nom, description, prix, stock, catégorie) qui devient un tableau classique dans Calc, sans étape intermédiaire. Le moteur peut cependant avoir du mal à automatiser ce processus pour des structures très complexes ou irrégulières ; le résultat peut demander un nettoyage manuel.

Calc profite aussi d’un ensemble d’ajouts plus discrets, mais qui parlent aux utilisateurs avancés. Le tableur prend en charge le format de presse‑papiers Biff12 d’Excel 2007+. Cela devrait permettre d'effectuer de gros copiés‑collés en provenance d’Excel. Le tri gagne de nouvelles options, avec une meilleure prise en compte des paramètres locaux et un tri "naturel" plus souple, par exemple pour manipuler des listes d’adresses IP. Côté performances, l’équipe annonce des améliorations sur le défilement de feuilles très chargées, la gestion de nombreux objets graphiques ou encore la suppression de doublons.

L'éditeur de texte Writer gagne, pour sa part, la possibilité d’importer et d’exporter des documents au format Markdown, que ce soit via des fichiers ou le presse‑papiers. Pour quelqu’un qui rédige dans un éditeur de texte brut ou sur une plateforme de développement, cela permet de passer plus simplement d’un environnement à l’autre sans perdre la structure du document (titres, listes, code, etc.). LibreOffice ajoute également un export EPUB plus rapide avec barre de progression, ce qui sera donc utile à ceux qui fabriquent des ebooks ou des documents longs pour liseuses.