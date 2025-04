Apple met à jour sa suite bureautique iWork sur Mac, iPhone et iPad

En plus des éléments d'Image Playground, des SVG et des objets 3D, les présentations de Keynote peuvent être enrichies avec des images et vidéos HDR.

Enfin, Apple explique avoir simplifié le partage et l'exportation des documents sont facilités grâce à divers formats et services, tels que AirDrop, Mail, PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint et EPUB. Ces fonctionnalités visent à enrichir et à faciliter la création de documents. Notons pour finir des options de collaboration pendant un appel Facetime.