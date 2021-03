La suite iWork passe en version 11 avec une édition plus précise sur iOS et Scribble

Sur iOS et iPadOS, les applications bureautiques d'Apple disposent désormais d'options plus précises au sein de l'inspecteur pour la mise en forme et le positionnement des objets. D'ailleurs, il est aussi possible de saisir des valeurs exactes pour la taille du texte, l’espacement ou encore la taille des tableaux.

Notons que sur un iPad compatible doté de la dernière version du système, Apple a embarqué la fonctionnalité Griffonner (Scribble), jusqu'alors réservée à l'application Apple Notes. Il est donc possible de saisir un texte manuscrit et de le convertir automatiquement dans la police de son choix.

Cette mise à jour apporte également davantage de flexibilité pour ajouter ou supprimer des objets ou des cellules de tableaux. Surtout une option permet d'ouvrir systématiquement un document en mode édition sans devoir nécessairement passer par un affichage de lecture.