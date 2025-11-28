Collabora Office Desktop n’est pas une adaptation approximative de Collabora Online, c’est en fait une déclinaison locale. Les deux partagent la même base de code, le même moteur de rendu et la même interface. Concrètement, l’affichage des documents repose sur des technologies web (HTML, JavaScript, CSS, Canvas, WebGL) pilotées par le moteur de rendu déjà présent dans le système, qu’il s’agisse de WebKit, de Chromium ou d’un équivalent.

Pour l’utilisateur, cela signifie qu’un document ouvert dans le navigateur se comportera de la même manière sur l’application de bureau : mêmes polices, mêmes mises en page, mêmes réactions de l’interface. Les corrections de bugs, les ajustements d’ergonomie ou l’ajout de fonctions peuvent ainsi être déployés en parallèle sur toutes les plateformes, sans créer d’écart entre la version en ligne et la version installée.

Sous le capot, le calcul et la compatibilité des formats (ODF, DOCX, XLSX, etc.) restent assurés par le moteur LibreOffice. En revanche, la couche d’interface n’utilise plus le toolkit VCL historique, mais une UI en JavaScript et CSS. Cela évite la dépendance à Java et réduit la taille de l’installation. Surtout, cela simplifie les itérations : pour modifier l'interface, il suffit d'éditer du code web plutôt que de recompiler une application C++ complète.