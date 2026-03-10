L'article L123-4-1 du Code de l'éducation impose à l'enseignement supérieur d'utiliser "en priorité" des logiciels libres ou open source, comme LibreOffice en alternative à la suite Microsoft Office. Mais surtout, la circulaire interministérielle n° 6404/SG du 31 mai 2023 ajoute une contrainte : les données sensibles ne peuvent être hébergées que sur des services certifiés "SecNumCloud". Cette accréditation délivrée par l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) garantit que les données restent sous juridiction française. Or cela exclut complètement Microsoft qui, bien qu'utilisant des serveurs européens, reste une entreprise américaine assujettie au Cloud Act américain.