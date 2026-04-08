Le modèle SSI (Self-Sovereign Identity), sur lequel repose en partie l'EUDIW, promet que les données restent stockées sur l'appareil de l'utilisateur et non sur un serveur central. Mais dans la pratique, les émetteurs d'attestations (les États, les universités, les employeurs) doivent être enregistrés dans des listes de confiance centralisées pour que leurs signatures soient reconnues valides. Ce sont ces listes qui font tenir tout le système, et qui en constituent aussi le maillon faible. Si une autorité y est compromise ou frauduleusement inscrite, toutes les attestations qu'elle a émises deviennent potentiellement douteuses

Et ce n'est pas la seule faille. La version initiale d'eIDAS 2.0 contenait un texte controversé dans son article 45. Celui-ci qui obligeait les navigateurs web à accepter des certificats QWAC (Qualified Website Authentication Certificates) émis par des autorités de certification étatiques. Cette version du texte aurait donc d'emblée ajouté les gouvernements européens à une liste de confiance, ce qui leur aurait donné la possibilité de se faire passer pour n'importe quel site web aux yeux de Chrome ou Firefox.

Mozilla, Apple et Google sont montés au créneau. Il faut dire qu'un tel dispositif aurait permis à n'importe quel gouvernement européen d'émettre un certificat frauduleux pour n'importe quel site, et donc d'intercepter des communications HTTPS sans que le navigateur ne lève la moindre alerte. Cela aurait aussi pu permettre de mettre en place un dispositif de surveillance des communications chiffrées, à grande échelle.

Sous la pression, la version finale du règlement a été revue. Il n'empêche que si l'Europe peut vouloir reprendre le contrôle sur son infrastructure d'identité, le chemin est semé d'embûches, et parfois, elle crée involontairement des failles dans la protection de ses propres citoyens.