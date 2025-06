On le savait, France Identité ne serait pas simplement le portefeuille numérique réservé aux seuls documents d'identité. Car après la carte d'identité, le permis et la Carte Vitale, le gouvernement avait indiqué que la carte grise devrait à son tour faire une entrée dans l'application. Et, juste avant le début du mois de juillet, c'est dorénavant fait !