Le site frauduleux, repéré par nos confrères d'Actu.fr et accessible à l'adresse cni-fra.fr, présente tous les codes visuels d'une plateforme officielle. On retrouve un logo professionnel, plutôt crédible, des couleurs sobres et une interface soignée. Manque à l'appel en revanche celui du gouvernement (peut-être pour mieux passer entre les mailles du filet ?).