L'Allemagne est la première économie de l'Union européenne. Ses décisions en matière de marchés publics numériques créent des effets d'entraînement. Si les fournisseurs doivent supporter l'ODF pour travailler avec Berlin, ils le supporteront aussi pour Paris, Bruxelles ou Rome. Le précédent existe : le choix de la France pour la Suite Numérique visait déjà la souveraineté des données publiques.

La décision allemande intervient aussi dans un contexte de tensions transatlantiques sur le numérique. Le Deutschland-Stack mentionne explicitement la réduction de la dépendance aux acteurs extra-européens. L'exclusion du format Microsoft n'est pas nommément hostile, mais elle est structurellement défavorable à Redmond.

Précision importante : Microsoft Office peut lire et écrire en ODF via un module complémentaire. Le débat ODF contre OOXML n'est donc pas une interdiction de Word. C'est l'obligation pour Microsoft de jouer selon des règles qu'il n'a pas écrites. Ce qui, pour un éditeur habitué à imposer ses formats comme standards de fait, constitue un renversement.