Le problème est structurel. En publiant un texte pour expliquer que son interface est « en fait » meilleure, TDF adopte une posture défensive. Les utilisateurs hésitant à migrer n'attendent pas d'argumentaire. Ils attendent une expérience immédiatement familière. C'est précisément le pari qu'ont fait OnlyOffice et Collabora Online en adoptant un Ruban proche de Microsoft 365. Un choix commercial, non idéologique. Et qui fonctionne.

Cette offensive de TDF intervient au moment où la fondation cherche visiblement à reprendre la main sur son propre récit. Elle enchaîne les déclarations publiques depuis le début de l'année. Même ses dernières nouveautés techniques, pourtant solides, passent souvent sous le radar du grand public. Dans l'écosystème bureautique, affirmer qu'on est meilleur ne suffit pas. Ce sont les migrations réussies qui font les parts de marché.