La fondation derrière la suite bureautique libre réitère ses critiques à l'encontre du format OOXML de Microsoft, qu'elle juge structurellement incompatible avec les principes d'un standard ouvert.
The Document Foundation (TDF), l'organisation à l'origine de la suite bureautique LibreOffice, a publié une nouvelle prise de position critiquant Microsoft pour la gestion de son format Office Open XML (OOXML). Dans un billet de blog signé par Italo Vignoli, membre fondateur de TDF, l'organisation reproche au géant de Redmond de subordonner l'interopérabilité et la fiabilité de ses formats de fichiers à ses propres objectifs commerciaux.
Une critique récurrente qui s'intensifie
Ce n'est pas la première fois que The Document Foundation prend publiquement position contre Microsoft sur la question des formats de fichiers. L'organisation a déjà, par le passé, dénoncé ce qu'elle considère comme un comportement anticoncurrentiel de la part de Microsoft. L'argument central, avancé de longue date par TDF, est que les formats de fichiers de Microsoft sont intentionnellement complexes, dans le but de maintenir les utilisateurs à l'intérieur de son écosystème logiciel.
Dans cette nouvelle publication, Italo Vignoli qualifie d'"outrageante" l'idée selon laquelle "OOXML est un format standard et nous devons l'accepter". Selon lui, OOXML ne pourrait "jamais être un format standard" à moins que Microsoft ne soit disposé à repenser intégralement la conception de ses applications Office.
Cette question de compatibilité entre les deux suites bureautiques est loin d'être anecdotique. Bien que LibreOffice soit disponible gratuitement, l'un des principaux freins à son adoption par les utilisateurs reste précisément la compatibilité avec les formats Microsoft. Si la suite libre est globalement compatible avec ces formats, des problèmes de mise en forme et de mise en page surviennent régulièrement, dissuadant certains utilisateurs de migrer.
Un standard que Microsoft ne respecte pas lui-même
Vignoli pointe un autre élément : Microsoft Office n'adhère pas à sa propre version "Strict" du standard OOXML. Le logiciel utilise en pratique une variante dite "Transitional" (transitoire), qui contient des dépendances envers des formats propriétaires hérités.
Concrètement, la spécification OOXML inclut des instructions qui exigent des logiciels tiers qu'ils reproduisent le comportement d'anciennes versions propriétaires de Microsoft Word.
Le format contient des éléments portant des noms explicites comme "autoSpaceLikeWord95" ou "shapeLayoutLikeWW8", qui renvoient directement au fonctionnement de logiciels anciens de Microsoft. Ces références obligent les développeurs concurrents à effectuer un travail d'ingénierie inverse sur des comportements logiciels datant de plusieurs décennies pour atteindre une compatibilité satisfaisante.