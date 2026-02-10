Vignoli pointe un autre élément : Microsoft Office n'adhère pas à sa propre version "Strict" du standard OOXML. Le logiciel utilise en pratique une variante dite "Transitional" (transitoire), qui contient des dépendances envers des formats propriétaires hérités.

Concrètement, la spécification OOXML inclut des instructions qui exigent des logiciels tiers qu'ils reproduisent le comportement d'anciennes versions propriétaires de Microsoft Word.