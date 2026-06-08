Apple ouvre ce lundi soir sa WWDC 2026, sa grande conférence annuelle dédiée aux développeurs. Une édition très attendue, tant la marque doit désormais convaincre sur l’intelligence artificielle, après plusieurs mois de promesses, de reports et d’attentes autour de Siri. iOS 27, macOS 27, Apple Intelligence, dernière de Tim Cook… Clubic vous dévoile toutes les annonces en direct avec commentaires, contexte et premières analyses.
18:38Ce qu’on surveille ce soir
À quelques dizaines de minutes du lancement de cette WWDC26, voici les grands dossiers que nous allons suivre de près :
- Siri : Apple peut-il transformer son assistant vocal historique en véritable assistant IA ?
- iOS 27 : simple mise à jour de confort ou vraie évolution de l’expérience iPhone ?
- Apple Intelligence : des fonctions vraiment utiles, ou encore beaucoup de promesses ?
- Liquid Glass : Apple va-t-il corriger les critiques nées de la refonte 2025 ?
- macOS, iPadOS, watchOS et visionOS : quelles nouveautés pour les autres plateformes ?
- Matériel : surprise de dernière minute ou soirée 100 % logiciel ?
Faites vos jeux !
18:30Bienvenue à la WWDC édition 2026 !
Bonsoir à toutes et à tous, chères lectrices et chers lecteurs. Installez-vous confortablement devant votre écran, Apple s’apprête à ouvrir sa WWDC 2026, et nous allons suivre avec vous cette grande conférence d’ouverture en direct.
Au programme de cette keynote qui sera la dernière de Tim Cook en solo : iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, visionOS 27, une bonne dose d’Apple Intelligence et, surtout, une question qui brûle toutes les lèvres : Siri va-t-il enfin passer à l’âge adulte ?
Après une édition 2025 marquée par le design Liquid Glass, Apple doit désormais enfin convaincre sur l’IA.
Rendez-vous dans quelques minutes, à 19h00 pétantes, pour le début des hostilités. Sortez les boissons du frigo, les cacahuètes et les chips, on en a pour une bonne heure d'annonces.
C’est quoi la WWDC d’Apple ?
Ce lundi 8 juin 2026, Apple donne le coup d’envoi de sa WWDC, sa grande conférence annuelle dédiée aux développeurs. La keynote d’ouverture débutera à 19h, heure de Paris, et devrait donner le ton des douze prochains mois pour l’iPhone, le Mac, l’iPad, l’Apple Watch et le Vision Pro.
Après la grande mue visuelle de 2025 autour de Liquid Glass, cette édition 2026 pourrait être celle du rattrapage sur l’intelligence artificielle. Tous les regards seront tournés vers iOS 27, macOS 27 et surtout Siri, attendu dans une version beaucoup plus moderne, plus conversationnelle et mieux intégrée aux applications. Apple pourrait aussi présenter de nouveaux outils pratiques liés à Apple Intelligence, aux raccourcis, à Wallet, à la photo ou, encore, à la recherche système.
La prudence reste de mise : la WWDC est d’abord une conférence logicielle, et les nouveautés matérielles ne devraient pas leur voler la vedette ce soir. Pour Apple, l’enjeu sera de convaincre que son IA peut enfin devenir utile au quotidien, sans renier son discours historique sur la confidentialité ni avouer que Siri est un Gemini avec une moustache.
La keynote est à suivre en direct sur le site d’Apple, YouTube, l’app Apple TV et, bien entendu, sur Clubic.
- Intégration transparente dans l'écosystème Apple
- Respect de la confidentialité des données
- Outils d'écriture puissants