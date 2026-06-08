Bonsoir à toutes et à tous, chères lectrices et chers lecteurs. Installez-vous confortablement devant votre écran, Apple s’apprête à ouvrir sa WWDC 2026, et nous allons suivre avec vous cette grande conférence d’ouverture en direct.

Au programme de cette keynote qui sera la dernière de Tim Cook en solo : iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, visionOS 27, une bonne dose d’Apple Intelligence et, surtout, une question qui brûle toutes les lèvres : Siri va-t-il enfin passer à l’âge adulte ?

Après une édition 2025 marquée par le design Liquid Glass, Apple doit désormais enfin convaincre sur l’IA.

Rendez-vous dans quelques minutes, à 19h00 pétantes, pour le début des hostilités. Sortez les boissons du frigo, les cacahuètes et les chips, on en a pour une bonne heure d'annonces.