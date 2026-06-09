Apple a dévoilé watchOS 27 lors de la WWDC 2026, avec une grille d’applications dynamique, de nouveaux gestes et une série d’améliorations pratiques. Une mise à jour ambitieuse sur le papier, mais dont la compatibilité limitée risque de laisser de nombreux utilisateurs sur le carreau.
Chaque année, la WWDC est l’occasion pour Apple de souffler un nouveau vent sur ses systèmes d’exploitation. Même si la montre connectée n’a pas eu le droit à une présentation en bonne et due forme, l’Apple Watch bénéficie d’une attention particulière avec watchOS 27, une version qui s’attaque à l’ergonomie fondamentale de la montre connectée. Refonte de l’écran d’accueil, gestes inédits, optimisations de la batterie, intégration plus poussée des widgets : les nouveautés sont nombreuses et touchent à des usages quotidiens. Mais comme souvent chez Apple, toutes ces évolutions ne seront pas accessibles à l’ensemble du parc installé.
Une nouvelle grille d’applications et Siri AI, même en Europe
La nouveauté la plus visible de watchOS 27 est sans doute la grille d’applications dynamique. Plutôt que d’afficher un ensemble figé d’icônes, l’écran d’accueil sélectionne et réorganise désormais cinq applications en fonction du contexte et des habitudes de l’utilisateur. Une simple pression sur l’icône centrale en bas de l'écran permet d’accéder au reste des applications installées.
Siri AI sera également de la partie. Si l’assistant vocal de nouvelle génération fait l’impasse sur l’iPhone et l’iPad dans l’UE pour des raisons réglementaires, les utilisateurs européens pourront néanmoins profiter de réponses plus personnalisées sur leur montre connectée. Le support sera limité à l’anglais dans un premier temps, mais Apple précise que le support d’autres langues sera proposé « rapidement ».
Apple enrichit également le Smart Stack, la pile de widgets accessible d’un glissement. Un nouveau geste de pincement simple entre le pouce et l’index permet de sélectionner un widget sans avoir recours à l’autre main. Il fallait auparavant pincer deux fois pour obtenir le même résultat. Les suggestions contextuelles s’étoffent : rappels d’anniversaires de proches, localisation d'un véhicule garé, ajustement d’une alarme sommeil avant certains jours fériés ou vérification du solde d'un titre de transport.L’application Wallet (ou Cartes en français) accueille également une nouveauté pratique : il est désormais possible de créer des pass personnalisés pour n'importe quelle carte ou adhésion utilisant un QR code ou un code-barres, comme une carte de bibliothèque, directement depuis l’iPhone avec iOS 27, puis de les épingler au Smart Stack ou d’y accéder via Wallet sur la montre.
Seules les Apple Watch récentes auront le droit à ces nouveautés
Au-delà de l’interface, watchOS 27 apporte des améliorations plus discrètes mais concrètes au quotidien. Apple annonce un démarrage plus rapide de la lecture musicale, des lancements d’extensions d’applications accélérés, une meilleure connectivité Wi-Fi, une détection de l’eau plus efficace et un suivi des pas plus précis. La gestion de la batterie profite également d’optimisations avec des suggestions personnalisées. L’esthétique Liquid Glass, introduite dans la version précédente, a été retravaillée pour améliorer la lisibilité grâce à une réfraction plus uniforme et un meilleur contraste.L’application Localiser fait quant à elle l’objet d’une refonte complète, avec une interface centrée sur la carte qui réunit en une seule vue les fonctions de recherche d’appareils, de personnes et d’objets. Une fonction Call Context fait également son apparition : lors d’un appel vers un service client, la montre peut afficher automatiquement des informations pertinentes issues d’autres applications, comme un code de confirmation reçu par mail en appelant une compagnie aérienne.
watchOS 27 sera disponible cet automne, mais pas pour tout le monde, loin de là. Apple précise que seules les Apple Watch Series 9, 10 et 11, les Apple Watch Ultra 2 et 3, ainsi que l’Apple Watch SE 3 pourront installer la nouvelle version. Les autres montres sont laissées cette année sur le carreau. La bêta développeur est disponible, une bêta publique suivra en juillet. Pour les autres, le lancement de watchOS 27 est prévu pour le mois de septembre prochain, en même temps que le lancement des prochaines Apple Watch.