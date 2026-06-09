La nouveauté la plus visible de watchOS 27 est sans doute la grille d’applications dynamique. Plutôt que d’afficher un ensemble figé d’icônes, l’écran d’accueil sélectionne et réorganise désormais cinq applications en fonction du contexte et des habitudes de l’utilisateur. Une simple pression sur l’icône centrale en bas de l'écran permet d’accéder au reste des applications installées.

Siri AI sera également de la partie. Si l’assistant vocal de nouvelle génération fait l’impasse sur l’iPhone et l’iPad dans l’UE pour des raisons réglementaires, les utilisateurs européens pourront néanmoins profiter de réponses plus personnalisées sur leur montre connectée. Le support sera limité à l’anglais dans un premier temps, mais Apple précise que le support d’autres langues sera proposé « rapidement ».

Apple enrichit également le Smart Stack, la pile de widgets accessible d’un glissement. Un nouveau geste de pincement simple entre le pouce et l’index permet de sélectionner un widget sans avoir recours à l’autre main. Il fallait auparavant pincer deux fois pour obtenir le même résultat. Les suggestions contextuelles s’étoffent : rappels d’anniversaires de proches, localisation d'un véhicule garé, ajustement d’une alarme sommeil avant certains jours fériés ou vérification du solde d'un titre de transport.L’application Wallet (ou Cartes en français) accueille également une nouveauté pratique : il est désormais possible de créer des pass personnalisés pour n'importe quelle carte ou adhésion utilisant un QR code ou un code-barres, comme une carte de bibliothèque, directement depuis l’iPhone avec iOS 27, puis de les épingler au Smart Stack ou d’y accéder via Wallet sur la montre.