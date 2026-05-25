Apple avancerait prudemment sur la santé connectée avec watchOS 27. L’Apple Watch gagnerait en précision, tandis que le coach santé dopé à l’IA aurait encore besoin de temps avant son lancement.
Selon les informations rapportées par Mark Gurman dans sa newsletter Power On pour Bloomberg, Apple continuerait de travailler sur deux axes liés à la santé : une meilleure mesure de la fréquence cardiaque sur Apple Watch et un service de coaching santé fondé sur l’intelligence artificielle. Reste que ces deux nouveautés ne devraient pas arriver en même temps.
watchOS 27 miserait sur la stabilité et le suivi cardiaque
Que les choses soient claires : watchOS 27 ne s’annonce pas comme une mise à jour spectaculaire pour l’Apple Watch. Selon Mark Gurman, Apple miserait surtout sur la stabilité, les performances et quelques ajustements discrets plutôt que sur une salve de nouvelles fonctions.
Il y aurait tout de même du neuf du côté du suivi cardiaque. La marque à la pomme prévoirait d’améliorer la mesure de la fréquence cardiaque, sans que l’on sache encore comment. Le rapport ne dit pas si cette évolution passera par des algorithmes revus, une collecte plus régulière des données ou une meilleure présentation des résultats. Il ne précise pas non plus quels modèles d’Apple Watch seraient concernés.
Ce travail de fond pourrait avoir son importance. Des données cardiaques plus précises offriraient une base plus solide aux futurs services de santé personnalisés qu’Apple prépare depuis plusieurs mois. Pour l’instant, toutefois, Bloomberg évoque seulement une amélioration, sans entrer dans les détails techniques.
Le coach santé IA d’Apple prendrait plus de temps
L’autre point du rapport de Bloomberg concerne Project Mulberry, un projet de coach santé alimenté par l’IA. Ce dernier viserait à exploiter les données issues de l’application Santé afin de proposer des indications personnalisées. Le service pourrait aussi utiliser le flux de la caméra pour donner des conseils pendant une séance d’entraînement.
Pour mémoire, ce projet avait d’abord été associé à une refonte de l’application Santé prévue avec iOS 26.4. Il aurait ensuite été repoussé à iOS 27, après une réduction de l’ambition initiale. Selon Mark Gurman, les fonctionnalités issues de Mulberry ne devraient désormais pas arriver avant une phase plus avancée du cycle d’iOS 27.
Le journaliste indique qu’un « service ambitieux de coaching santé par IA connu sous le nom de Mulberry » a été récemment revu à la baisse après la prise en main du groupe santé d’Apple par Cue. Il ajoute ne pas s’attendre à voir ces fonctions lancées dès la publication d'iOS 27 en septembre prochain. L’application Santé repensée pourrait malgré tout arriver avec la prochaine itération du système d'exploitation. En revanche, le coach santé IA et l’éventuel abonnement Apple Health+ qui y serait lié semblent devoir attendre une mise à jour ultérieure, comme iOS 27.1, iOS 27.4 ou une version intermédiaire.