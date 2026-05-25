Que les choses soient claires : watchOS 27 ne s’annonce pas comme une mise à jour spectaculaire pour l’Apple Watch. Selon Mark Gurman, Apple miserait surtout sur la stabilité, les performances et quelques ajustements discrets plutôt que sur une salve de nouvelles fonctions.

Il y aurait tout de même du neuf du côté du suivi cardiaque. La marque à la pomme prévoirait d’améliorer la mesure de la fréquence cardiaque, sans que l’on sache encore comment. Le rapport ne dit pas si cette évolution passera par des algorithmes revus, une collecte plus régulière des données ou une meilleure présentation des résultats. Il ne précise pas non plus quels modèles d’Apple Watch seraient concernés.

Ce travail de fond pourrait avoir son importance. Des données cardiaques plus précises offriraient une base plus solide aux futurs services de santé personnalisés qu’Apple prépare depuis plusieurs mois. Pour l’instant, toutefois, Bloomberg évoque seulement une amélioration, sans entrer dans les détails techniques.