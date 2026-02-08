À l’origine, Mulberry devait s’articuler autour d’un agent conversationnel capable d’accompagner les utilisateurs sur différents aspects de leur santé. Pour l’entraîner, Apple s’appuyait sur des données fournies par des médecins recrutés par l’entreprise, ainsi que sur l’expertise de spécialistes du sommeil, de la nutrition, de la santé mentale ou encore de la cardiologie. L’objectif était de proposer des contenus pédagogiques, notamment sous forme de vidéos intégrées à une version remaniée de l’application Santé.

Pour produire ces formats, Apple avait même mis en place un studio dédié à Oakland, en Californie. Dans son article relayé par 9to5Mac, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg précise que ces vidéos, déjà tournées ou en cours de finalisation, « seront réutilisées et introduites dès cette année ». En interne, certains évoquaient également un service baptisé Health+, incarné par une personnalité médicale chargée de présenter ces contenus.

Prévu initialement pour accompagner une mise à jour majeure d'iOS, le projet a depuis connu plusieurs reports. Ces décalages successifs coïncident d'ailleurs avec les remaniements organisationnels qui ont récemment touché les divisions santé et intelligence artificielle de l'entreprise dirigée par Tim Cook.