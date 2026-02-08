Apple aurait abandonné une partie de ses ambitions dans le domaine de la santé connectée. Le projet d'un coach bien-être propulsé par l'intelligence artificielle, initialement prévu pour iOS 26, a été revu à la baisse après plusieurs remaniements au sein des équipes dirigeantes.
L'année dernière, la firme de Cupertino travaillait sur une refonte majeure de son application Santé, orchestrée autour d'un assistant virtuel entraîné par des données médicales. Baptisé Mulberry en interne, ce programme devait s'appuyer sur l'expertise de médecins, nutritionnistes et spécialistes du sommeil recrutés par Apple. Cependant, les bouleversements organisationnels survenus ces derniers mois ont bouleversé les plans de la marque à la pomme.
Mulberry : Apple réduit ses ambitions en santé connectée
À l’origine, Mulberry devait s’articuler autour d’un agent conversationnel capable d’accompagner les utilisateurs sur différents aspects de leur santé. Pour l’entraîner, Apple s’appuyait sur des données fournies par des médecins recrutés par l’entreprise, ainsi que sur l’expertise de spécialistes du sommeil, de la nutrition, de la santé mentale ou encore de la cardiologie. L’objectif était de proposer des contenus pédagogiques, notamment sous forme de vidéos intégrées à une version remaniée de l’application Santé.
Pour produire ces formats, Apple avait même mis en place un studio dédié à Oakland, en Californie. Dans son article relayé par 9to5Mac, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg précise que ces vidéos, déjà tournées ou en cours de finalisation, « seront réutilisées et introduites dès cette année ». En interne, certains évoquaient également un service baptisé Health+, incarné par une personnalité médicale chargée de présenter ces contenus.
Prévu initialement pour accompagner une mise à jour majeure d'iOS, le projet a depuis connu plusieurs reports. Ces décalages successifs coïncident d'ailleurs avec les remaniements organisationnels qui ont récemment touché les divisions santé et intelligence artificielle de l'entreprise dirigée par Tim Cook.
Des ambitions revues à la baisse, mais pas totalement enterrées
Le projet a été fragilisé par des changements de gouvernance. Côté santé, Jeff Williams, directeur des opérations de longue date, a pris sa retraite en fin d'année dernière. La supervision des équipes santé et fitness a alors été confiée à Eddy Cue, responsable des services. Dans le même temps, John Giannandrea, vice-président senior en charge du machine learning et de la stratégie IA, a annoncé son départ à la retraite au printemps 2026, avec une intégration progressive de ses équipes au sein de l’ingénierie logicielle pilotée par Craig Federighi.
Toujours selon Bloomberg, Eddy Cue a estimé que le service, tel qu’il était imaginé au départ, n’était pas assez convaincant. Il aurait expliqué à ses collègues qu’Apple devait « aller plus vite et être plus compétitive dans le domaine de la santé », estimant que des acteurs comme Oura ou Whoop proposent déjà des fonctionnalités plus utiles, notamment via leurs applications iPhone. Il a donc jugé que le plan existant ne répondait pas pleinement aux attentes, et envisage par ailleurs divers ajustements pour le programme Apple Fitness+.
Pour autant, tout n’est pas entièrement abandonné. Certaines briques prévues dans Mulberry devraient être déployées séparément au fil du temps. Parmi elles figure une fonctionnalité exploitant la caméra de l’iPhone pour analyser la démarche d’un utilisateur. Apple travaille également sur un chatbot de santé reposant sur un système interne baptisé World Knowledge Answers, celui-ci étant conçu pour rivaliser avec des solutions concurrentes dans la recherche assistée par IA. Enfin, Bloomberg indique qu’avec iOS 27, Siri pourrait gérer des requêtes santé plus avancées au sein de l’écosystème.