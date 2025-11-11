L'an prochain, il y aura du nouveau du côté de l'application Santé, selon une nouvelle information de Mark Gurman, journaliste de Bloomberg à l'origine de la newsletter Power On. Apple veut en effet effectuer une refonte de son application Health, pour donner naissance au service Health+.

Clou de cette nouveauté, Health+ « comprendra un agent IA qui aidera les utilisateurs à gérer leur santé. En cas de succès, ce service pourrait faire d'Apple l'une des premières grandes entreprises technologiques à s'imposer dans le domaine des chatbots IA dédiés à la santé », décrit Mark Gurman.