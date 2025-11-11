La firme de Cupertino avance sur une nouvelle forme de service santé. Il comprendrait de l'IA… et un abonnement à payer !
Apple cherche à remanier ses services bien-être et santé, avec notamment l'offre Fitness+ dont aujourd'hui l'avenir est incertain. Cette dernière va ainsi être rattachée à la division Santé d'Apple, alors que l'application dédiée va aussi connaître une nouvelle vie. Au programme, des services plus performants, mais aussi l'obligation d'ouvrir son portefeuille.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Le nouveau service Health+ arrive en 2026
L'an prochain, il y aura du nouveau du côté de l'application Santé, selon une nouvelle information de Mark Gurman, journaliste de Bloomberg à l'origine de la newsletter Power On. Apple veut en effet effectuer une refonte de son application Health, pour donner naissance au service Health+.
Clou de cette nouveauté, Health+ « comprendra un agent IA qui aidera les utilisateurs à gérer leur santé. En cas de succès, ce service pourrait faire d'Apple l'une des premières grandes entreprises technologiques à s'imposer dans le domaine des chatbots IA dédiés à la santé », décrit Mark Gurman.
L'IA pour vous convaincre de payer un nouvel abonnement ?
L'intelligence artificielle de cette application pourrait ainsi analyser l'ensemble des données récoltées à travers les services Fitness+, l'application santé, mais aussi l'Apple Watch. Et vu le retard affiché par le géant américain dans l'IA par rapport aux autres géants de la tech, un chatbot de ce genre, couplé avec l'intégration de Gemini au sein de Siri, devrait rehausser l'image de marque d'Apple dans le secteur.
Reste maintenant à savoir si les habitués d'Apple seraient prêts à payer une nouvelle souscription, après les énièmes Apple Music, Apple TV+ et autres iCloud+. On sait ainsi que Fitness+ est le service le moins populaire, et qui compte le moins d'abonnés parmi tous ceux proposés par la firme de Cupertino. Et vous, l'arrivée de l'IA avec Health+ vous convaincrait-elle de sortir la carte bleue ?