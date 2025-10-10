Eddy Cue, qui supervise déjà TV+, Apple Music, iCloud et Plans, récupère la gestion des équipes santé et fitness d'Apple. L'entreprise entend adopter la même logique économique que pour ses autres services. TV+ et Apple Music génèrent des revenus récurrents grâce à leurs abonnements mensuels.

Pour Apple, l'objectif serait de transformer les initiatives bien-être en activité commerciale rentable. Fitness+, lancé en 2020, constitue le premier service payant dans ce domaine avec ses programmes d'entraînement vidéo et contenus wellness.

Apple cherche continuellement à diversifier les sources de revenus. Or, les services représentent désormais une part croissante du chiffre d'affaires de la société, avec des marges élevées et une meilleure prévision financière que les traditionnelles ventes d'iPhone ou de Mac. On le sait, iCloud+ est l'abonnement le plus rentable pour l'entreprise. Nous apprenions l'année dernière que près de deux tiers des détenteurs d'un appareil Apple aux États-Unis seraient abonnés à la version payante du service de stockage en ligne.