Depuis plusieurs mois, les rumeurs spéculent sur un nouveau service d'assistance médicale développé par Apple. Baptisé Health+, ce nouvel abonnement est attendu pour l'année prochaine et aurait pour but d'apporter un accompagnement personnalisé avec des recommandations en nutrition, exercice et sommeil.
Après iCloud+, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade ou Apple Fitness+, la firme de Cupertino s'apprête donc à lancer une nouvelle souscription baptisée Health+. Ce service exploitera l'intelligence artificielle pour transformer les données de santé en conseils personnalisés destinés aux utilisateurs.
L'écosystème d'abonnements Apple s'enrichit du secteur santé
Eddy Cue, qui supervise déjà TV+, Apple Music, iCloud et Plans, récupère la gestion des équipes santé et fitness d'Apple. L'entreprise entend adopter la même logique économique que pour ses autres services. TV+ et Apple Music génèrent des revenus récurrents grâce à leurs abonnements mensuels.
Pour Apple, l'objectif serait de transformer les initiatives bien-être en activité commerciale rentable. Fitness+, lancé en 2020, constitue le premier service payant dans ce domaine avec ses programmes d'entraînement vidéo et contenus wellness.
Apple cherche continuellement à diversifier les sources de revenus. Or, les services représentent désormais une part croissante du chiffre d'affaires de la société, avec des marges élevées et une meilleure prévision financière que les traditionnelles ventes d'iPhone ou de Mac. On le sait, iCloud+ est l'abonnement le plus rentable pour l'entreprise. Nous apprenions l'année dernière que près de deux tiers des détenteurs d'un appareil Apple aux États-Unis seraient abonnés à la version payante du service de stockage en ligne.
Un assistant IA pour personnaliser le suivi bien-être
Selon Bloomberg, Health+ intégrera un assistant alimenté par l'intelligence artificielle. Il serait capable d'analyser les données collectées par l'écosystème Apple pour fournir des recommandations personnalisées. La plateforme exploite les informations issues de l'Apple Watch, de l'iPhone et des applications tierces compatibles pour générer des conseils adaptés en nutrition, exercices physiques et sommeil.
L'assistant analysera les corrélations entre les différents paramètres physiologiques : fréquence cardiaque, qualité du sommeil, niveau d'activité, apports nutritionnels. Il transformera ces données brutes en recommandations compréhensibles, permettant aux utilisateurs de mieux maitriser l'impact de leurs habitudes sur leur santé globale.
En comparaison, l'application Santé actuelle se limite à l'agrégation et à l'affichage des données sans proposer d'analyse poussée. Health+ ajoute donc une couche d'intelligence artificielle pour exploiter pleinement les informations collectées. Le lancement serait prévu pour 2026.