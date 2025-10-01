Apple continue d'insérer des capteurs de santé dans ses appareils, mais elle explore aussi la possibilité d'exploiter l'environnement domestique pour améliorer et surveiller la santé de ses utilisateurs.
Car la marque à la pomme mise gros sur la santé, comme en témoigne l'incorporation de capteurs de fréquence cardiaque dans ses nouveaux AirPods Pro 3. Et cela passe évidemment par le sommeil, domaine sur lequel Apple se penche sérieusement depuis 2017 et son rachat de l'entreprise Beddit, qui a mené au déploiement du score du sommeil sur l'Apple Watch. Mais plusieurs brevets prouvent que la société veut aller bien plus loin.
Améliorer la santé menstruelle
En effet, un brevet récemment réattribué par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce décrit un réseau de capteurs placés sur ou sous un matelas, capables de mesurer la température corporelle de manière continue pendant la nuit. Objectif : détecter les petites variations thermiques permettant d'estimer, notamment, les différentes phases du cycle menstruel.
Car une hausse de 0,1 à 0,2 degré Celsius peut par exemple signaler l’ovulation. Suivre ces données de façon automatique et régulière permettrait un suivi plus fiable de la fertilité, mais aussi de la santé hormonale des femmes en général, un domaine largement sous-étudié. Cela peut non seulement aider à mieux comprendre le cycle, mais aussi détecter des anomalies ou accompagner des démarches liées à la conception.
Un autre brevet évoque l'intégration de capteurs physiologiques dans divers objets du quotidien, allants des montres, aux vêtements et aux lunettes en passant par les meubles ou la literie. Ici, l'idée est de rendre la mesure de santé invisible et intégrée à la routine, plutôt que ponctuelle et volontaire.
Double approche à l'avenir ?
Bien sûr, il ne s'agit-là que de brevets. Il est possible que ces technologies ne voient jamais le jour, mais elles illustrent les efforts d'Apple dans la santé connectée, et les pistes envisagées pour de potentiels futurs produits.
Le géant de Cupertino semble envisager une double approche : ses « wearables » pour un suivi actif et visible, puis des capteurs plus discrets pour un suivi passif mais plus régulier. De quoi potentiellement prévenir divers troubles ou pathologies.