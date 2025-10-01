Car la marque à la pomme mise gros sur la santé, comme en témoigne l'incorporation de capteurs de fréquence cardiaque dans ses nouveaux AirPods Pro 3. Et cela passe évidemment par le sommeil, domaine sur lequel Apple se penche sérieusement depuis 2017 et son rachat de l'entreprise Beddit, qui a mené au déploiement du score du sommeil sur l'Apple Watch. Mais plusieurs brevets prouvent que la société veut aller bien plus loin.