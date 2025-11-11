Lancé en 2021 en France, Apple Fitness+ est pensé comme la brique sportive d'un écosystème centré sur la santé. Pour 9,99 euros par mois, ou via la souscription Apple One, les abonnés accèdent à des entraînements vidéo, des programmes de marche et de course, des séances de méditation, le tout synchronisé en temps réel avec l'Apple Watch.