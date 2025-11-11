L'offre fitness d'Apple est aujourd'hui l'une des moins rentables de tous ses services, un constat qui commence à faire grincer des dents en interne. Une refonte majeure est-elle à prévoir ?
Lancé en 2021 en France, Apple Fitness+ est pensé comme la brique sportive d'un écosystème centré sur la santé. Pour 9,99 euros par mois, ou via la souscription Apple One, les abonnés accèdent à des entraînements vidéo, des programmes de marche et de course, des séances de méditation, le tout synchronisé en temps réel avec l'Apple Watch.
Un service en difficulté
Mais près de cinq ans plus tard, force est de constater que le service n'a jamais vraiment atteint l'élan espéré : les nouveautés se font rares et l'intérêt reste limité. Dans sa célèbre newsletter, l'insider Mark Gurman affirme qu'Apple Fitness+ « souffre d'un fort taux de désabonnement et offre peu de perspectives de revenus ». En conséquence, son avenir est officiellement « à l'étude », tandis que sa direction a été restructurée.
Sumbul Desai, responsable de tout le pôle santé, ajoute Fitness+ à son périmètre. L'ensemble se trouve sous le giron d'Eddy Cue, patron des services et figure proéminente de la marque à la pomme. Concrètement, il va falloir relever le niveau.
Apple veut relancer la machine
Car malgré tout, le géant californien ne peut pas se permettre d'annuler brutalement ce dispositif. Si sa base d'utilisateurs est modeste, elle demeure fidèle, tandis que le produit en lui-même coûte peut à opérer, l'intégralité des contenus étant produits en interne.
Par ailleurs, la suppression d'Apple Fitness+ enverrait un message paradoxal, alors que l'entreprise vante toujours plus ses efforts dans les domaines de la santé et du bien-être. L'arrivée du suivi du rythme cardiaque sur les PowerBeats Pro 2 et les AirPods Pro 3 le prouve, à l'instar de l'introduction récente de Workout Buddy, une fonction d'intelligence artificielle (IA) qui encourage les utilisateurs durants leurs exercices.
Plusieurs pistes pourraient être envisagées pour améliorer le service, comme la prise en charge de plus de langues, ainsi qu'une mise en avant plus régulière des sessions musicales, des essais plus longs ou une intégration au forfait familial. Apple n'a visiblement pas dit son dernier mot.