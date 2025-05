Si Apple peut se targuer d'être la plus grande entreprise au monde, tout n'est pas rose au sein des locaux du géant américain. C'est ce que nous montre cette nouvelle étude des ventes de l'Apple Watch, publiée par la firme spécialisée dans l'analyse des marchés technologiques, Counterpoint.

On apprend ainsi que les ventes de l'Apple Watch au niveau mondial ont chuté sur un an de 19% lors du quatrième trimestre 2024. Une baisse qui n'est en rien anodine, puisque au quatrième trimestre 2023, Apple enregistrait déjà un recul de 10% de ses ventes sur les montres connectées. Et un an auparavant, les ventes stagnaient.