Biggs

On pourrait peut-être arrêter avec les pubs à peine voilées pour l’Apple Watch. Après l’article « j’ai une Apple Watch depuis 10 ans et je ne peux plus vivre sans », maintenant c’est la récap’ des pubs pour le produit depuis 10 ans aussi. Sans compter les articles qui reviennent comme des marronniers sur le site pour raconter comment l’Apple Watch a sauvé une vie et comment elle aide à se maintenir en bonne santé.

C’est bon, on a compris.