Et l'Apple Watch Ultra dans tout ça ? J'ai pu porter cette version durant une année, et c'est peut-être l'évolution définitive de la montre d'Apple. Plus statutaire avec son design en titane que mes amis admiraient et jalousaient, plus endurante avec trois jours d'autonomie, plus connectée aussi avec son double GPS, l'Apple Watch Ultra 2 est ma version préférée de la montre d'Apple. Si je dois en acheter une demain, ce sera celle-là, même si la raison me dira d'attendre la sortie de la version 3 dans quelques mois.