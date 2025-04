Les récompenses numériques, telles que les badges et les autocollants, font partie intégrante de l'expérience Apple Watch. La montre connectée envoie régulièrement des notifications qui incitent les utilisateurs à les compléter en faisant un peu de sport et en se levant davantage. Les anneaux peuvent être partagés avec ses proches pour comparer ses performances, réaliser des défis et se motiver. Apple joue à plein la carte de la gamification, pour rendre son expérience plus ludique et moins culpabilisante.

Tous les regards se tournent désormais vers les prochains modèles d'Apple Watch qui remplaceront les Apple Watch Series 10 et Apple Watch Ultra 2. Apple ne devrait pas proposer de grandes évolutions matérielles sur ces deux appareils, sauf une connectivité possiblement améliorée sur l'Apple Watch Ultra 3 avec la possibilité d'envoyer des messages de détresse par satellite.

C'est donc le bon moment pour récupérer vos trophées et votre pin's en vous équipant d'une Apple Watch Series 10, un excellent modèle noté 9/10 sur Clubic et disponible aujourd'hui à un tarif un peu plus abordable qu'à sa sortie.