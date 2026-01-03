Apple devrait lever le voile sur la prochaine évolution majeure de son système d'exploitation pour iPhone lors de la WWDC programmée en juin. D’après plusieurs sources concordantes, sept nouveautés attendues commencent déjà à se dessiner autour de cette future version d’iOS 27.
À quelques mois de son officialisation, la future version majeure d’iOS se précise peu à peu grâce aux informations publiées par Bloomberg et Macworld. Sans confirmer quoi que ce soit pour l’instant, ces sources évoquent un mélange de nouveautés liées à l’intelligence artificielle, d’améliorations d’applications existantes et d’optimisations destinées à de nouveaux appareils Apple. Voici les sept fonctionnalités pressenties pour accompagner iOS 27.
Santé, iPhone pliable et Siri : les grands axes d’évolution attendus avec iOS 27
Le géant de Cupertino travaillerait depuis plusieurs années sur une offre baptisée Health+, propulsée par intelligence artificielle. Ce service viendrait compléter l'application Santé existante en intégrant du coaching personnalisé, un suivi alimentaire et des contenus éducatifs vidéo. L'objectif serait d'accompagner les utilisateurs vers leurs objectifs de bien-être grâce à des recommandations adaptées et un système de suivi proactif. Une fusion avec Apple Fitness+ n'est visiblement pas totalement exclue.
On le sait, le premier iPhone pliable d'Apple devrait voir le jour en septembre 2026 et début 2027. iOS 27 comporterait des optimisations spécifiques pour ce nouveau format. Des capacités de multitâche avancées, potentiellement exclusives au modèle pliable, seraient au programme. Un système de fenêtrage inspiré d'iPadOS 26 pourrait faire son apparition, l'iPhone déplié présentant des dimensions proches d'un iPad mini.
De son côté, Siri devrait bénéficier de fonctions inédites, attendues au printemps avec iOS 26.4, incluant une nouvelle architecture basée sur un grand modèle de langage. Dans un second temps, iOS 27 apporterait une refonte visuelle de l’assistant. L’idée serait vraisemblablement de peaufiner les nouvelles fonctionnalités avant d'annoncer officiellement la transformation complète de Siri.
IA, Photos, AirPods et Calendrier : iOS 27 prépare d’importantes évolutions
Bloomberg évoque par ailleurs la préparation d’un outil de recherche web reposant sur l’intelligence artificielle dans iOS 27. Les détails demeurent rares pour le moment, d’autant qu’Apple doit tenir compte de son accord toujours très lucratif avec Google autour de la recherche dans Safari. Cet outil pourrait néanmoins prendre appui sur Spotlight, déjà utilisé depuis longtemps comme point d’accès vers le web.
L’application Photos bénéficierait d’améliorations concernant la gestion des collections, d’après des éléments repérés dans du code interne d’Apple. Après la transformation majeure introduite avec iOS 18 puis les ajustements apportés par iOS 26, une nouvelle série d’évolutions serait déjà en préparation. Parallèlement, un système d’appairage entièrement repensé pour les AirPods serait prévu avec iOS 27. Ces indices figurent aux côtés d’autres fonctionnalités en développement pour plusieurs futures versions d’iOS, dont iOS 27 et même iOS 28.
Apple travaillerait également sur une refonte en profondeur de son application Calendrier. Prévue à l’origine pour iOS 26, cette évolution aurait été repoussée à la prochaine version du système. L'une des applications emblématiques de l'iPhone devrait ainsi profiter de son passage à la nouvelle version d'iOS pour se refaire une petite beauté, même si les détails des modifications restent inconnus à ce jour.