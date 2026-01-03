Le géant de Cupertino travaillerait depuis plusieurs années sur une offre baptisée Health+, propulsée par intelligence artificielle. Ce service viendrait compléter l'application Santé existante en intégrant du coaching personnalisé, un suivi alimentaire et des contenus éducatifs vidéo. L'objectif serait d'accompagner les utilisateurs vers leurs objectifs de bien-être grâce à des recommandations adaptées et un système de suivi proactif. Une fusion avec Apple Fitness+ n'est visiblement pas totalement exclue.

On le sait, le premier iPhone pliable d'Apple devrait voir le jour en septembre 2026 et début 2027. iOS 27 comporterait des optimisations spécifiques pour ce nouveau format. Des capacités de multitâche avancées, potentiellement exclusives au modèle pliable, seraient au programme. Un système de fenêtrage inspiré d'iPadOS 26 pourrait faire son apparition, l'iPhone déplié présentant des dimensions proches d'un iPad mini.

De son côté, Siri devrait bénéficier de fonctions inédites, attendues au printemps avec iOS 26.4, incluant une nouvelle architecture basée sur un grand modèle de langage. Dans un second temps, iOS 27 apporterait une refonte visuelle de l’assistant. L’idée serait vraisemblablement de peaufiner les nouvelles fonctionnalités avant d'annoncer officiellement la transformation complète de Siri.