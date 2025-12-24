Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone qui jonglent avec des accessoires de différentes marques, puisqu’Apple va faciliter l’utilisation d’appareils tiers avec ses smartphones en Europe. En effet, la future mise à jour vers iOS 26.3 va permettre aux utilisateurs européens d’associer plus facilement leurs écouteurs, casques, montres connectées ou tout autre équipement compatible. Grâce au jumelage de proximité, il suffira d’approcher l’accessoire d’un iPhone ou d’un iPad pour initier une procédure rapide, à l'instar de l’expérience offerte aujourd’hui avec les AirPods.

L’objectif est de supprimer les multiples étapes actuelles nécessaires pour connecter des appareils tiers depuis les réglages Bluetooth. Notez cependant que cette fonction reposera sur la prise en charge par les fabricants, condition indispensable pour qu’elle soit réellement opérationnelle avec les produits dont vous disposez.