Sous la pression du régulateur européen, la firme de Cupertino va permettre aux accessoires tiers de dialoguer avec les iPhone selon des modalités jusqu'ici réservées à ses propres produits.
D'après les notes de la dernière version bêta d'iOS 26.3 révélées par MacRumors, deux fonctionnalités inédites feront leur apparition exclusivement sur le territoire de l'Union européenne : l'appairage par proximité et la réception de notifications pour les équipements de marques concurrentes. Ce changement répond aux obligations du Digital Markets Act (DMA), qui vise à briser les monopoles technologiques et à garantir une véritable interopérabilité entre les plateformes.
iOS 26.3 facilite l’utilisation d’écouteurs et de montres de marques tierces
Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone qui jonglent avec des accessoires de différentes marques, puisqu’Apple va faciliter l’utilisation d’appareils tiers avec ses smartphones en Europe. En effet, la future mise à jour vers iOS 26.3 va permettre aux utilisateurs européens d’associer plus facilement leurs écouteurs, casques, montres connectées ou tout autre équipement compatible. Grâce au jumelage de proximité, il suffira d’approcher l’accessoire d’un iPhone ou d’un iPad pour initier une procédure rapide, à l'instar de l’expérience offerte aujourd’hui avec les AirPods.
L’objectif est de supprimer les multiples étapes actuelles nécessaires pour connecter des appareils tiers depuis les réglages Bluetooth. Notez cependant que cette fonction reposera sur la prise en charge par les fabricants, condition indispensable pour qu’elle soit réellement opérationnelle avec les produits dont vous disposez.
Comment l’UE pousse Apple à ouvrir ses appareils aux marques tierces
Autre changement annoncé avec iOS 26.3 en Europe : les montres connectées d’autres marques que l’Apple Watch pourront recevoir les notifications de l’iPhone. Les utilisateurs pourront ainsi lire et réagir aux alertes directement depuis ces appareils, une possibilité jusqu’ici réservée à l’écosystème Apple. Ce transfert de notifications restera néanmoins limité à un seul accessoire connecté à la fois. Dès qu’un produit tiers est activé pour les notifications, celles-ci ne seront plus envoyées simultanément vers une Apple Watch.
L’Union européenne voit dans cette évolution une conséquence directe du Digital Markets Act. Un porte-parole de la Commission européenne explique que le DMA « crée de nouvelles opportunités pour les développeurs afin de proposer sur le marché des produits et services innovants en Europe », ajoutant qu’il s’agit « d’une nouvelle étape vers un écosystème numérique plus interconnecté au bénéfice de tous les citoyens européens ». La Commission précise également que ces fonctionnalités seront disponibles dans l’Union européenne en 2026.