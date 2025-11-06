Pour ne pas se plier aux règles du jeu de Bruxelles, Apple a décidé de purement et simplement couper la synchronisation Wi-Fi entre l'iPhone et l'Apple Watch . C'est la douche froide pour les possesseurs de la montre connectée en Europe, pris en otage dans un bras de fer qui les dépasse.
La guerre froide entre Apple et l'Union européenne connaît une nouvelle escalade, et c'est l'utilisateur qui en paie le prix. Avec la prochaine mise à jour iOS 26.2, la firme de Cupertino s'apprête à désactiver une fonctionnalité bien pratique, plutôt que d'ouvrir son précieux écosystème comme l'exige la législation sur les marchés numériques (DMA).
Un caprice de star déguisé en bouclier pour la vie privée
Officiellement, Apple brandit l'étendard de la protection de nos données pour justifier sa décision. Ouvrir l'accès aux informations Wi-Fi à des concurrents, comme Meta, reviendrait à leur dérouler le tapis rouge pour suivre nos moindres faits et gestes. L'argument est certes recevable, mais le moment choisi pour cette amputation laisse songeur. Plutôt que de concevoir une solution technique, Apple préfère saborder une partie de l'expérience, tel un enfant qui casserait son jouet pour ne pas avoir à le prêter.
Cette manœuvre ressemble moins à une mesure de sécurité qu'à une démonstration de force. Elle illustre une tendance lourde : dans sa bataille avec les régulateurs, Apple n'hésite pas à dégrader ses propres produits pour marquer son mécontentement. La fameuse fluidité de l'écosystème, argument de vente majeur, se voit ici volontairement compromise sur le sol européen.
Alors que Cupertino dépense des fortunes en manœuvres d'influence pour tenter de faire plier l'UE, cette tactique du « pire ou rien » interroge. Les utilisateurs européens devront-ils s'habituer à recevoir des produits et services au rabais, punis d'être du mauvais côté de l'Atlantique ? La suppression de cette fonction, bien que non essentielle pour tous, vient s'ajouter à une pile déjà bien épaissie par l'absence d'Apple Intelligence et du mirroring de l'iPhone sur Mac. L'avenir des relations entre la tech américaine et l'Europe s'annonce décidément bien frisquet, et les clients risquent de se retrouver souvent entre le marteau et l'enclume.