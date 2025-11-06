Alors que Cupertino dépense des fortunes en manœuvres d'influence pour tenter de faire plier l'UE, cette tactique du « pire ou rien » interroge. Les utilisateurs européens devront-ils s'habituer à recevoir des produits et services au rabais, punis d'être du mauvais côté de l'Atlantique ? La suppression de cette fonction, bien que non essentielle pour tous, vient s'ajouter à une pile déjà bien épaissie par l'absence d'Apple Intelligence et du mirroring de l'iPhone sur Mac. L'avenir des relations entre la tech américaine et l'Europe s'annonce décidément bien frisquet, et les clients risquent de se retrouver souvent entre le marteau et l'enclume.