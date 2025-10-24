Lorsque Apple a dégainé son fameux message de consentement, l’industrie publicitaire a poussé des cris d’orfraie. Et pour cause. En quelques mois, Meta (maison mère de Facebook) pleurait la perte de milliards de dollars, voyant ses capacités de ciblage s’effondrer. Pour les utilisateurs, le choix était vite fait : une écrasante majorité a poliment refusé d’être suivie à la trace. Un triomphe pour la vie privée ? Pas si vite.

Car pendant que les développeurs tiers voyaient leurs revenus fondre, certains ont commencé à grincer des dents. En Allemagne et en France, les autorités de la concurrence ont pointé du doigt une situation pour le moins cocasse. Apple, tout en imposant des règles draconiennes aux autres, ne semblait pas se les appliquer avec la même ferveur. La firme jure, la main sur le cœur, que ses propres services sont exemplaires, mais le doute s'installe. Une amende de 150 millions d’euros en France est venue rappeler que personne, pas même Apple, n’est au-dessus des lois.