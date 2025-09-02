Face à ces révélations, Apple a reconnu les faits à demi-mots, et assuré travailler à des ajustements. C'est d'ailleurs probablement pour cela que la nouvelle version de Siri boosté à l'IA a pris tant de retard.

Par ailleurs, la firme ne partage pas les conclusions de l’étude AppleStorm qui s’appuieraient en réalité sur une fonction introduite dès 2016 via SiriKit pour dicter des messages dans des apps tierces. Apple rappelle que cette fonction a toujours été encadrée par la politique de confidentialité de Siri et n’a pas été modifiée avec l’arrivée d’Apple Intelligence.

Enfin, la firme de Cupertino insiste sur le fait que Private Cloud Compute a été pensé pour garantir qu’aucun tiers – pas même Apple – ne puisse consulter vos requêtes ni les réponses générées.

Concrètement, lorsqu’un utilisateur sollicite Apple Intelligence, l’iPhone détermine si la requête peut être traitée localement. Si la tâche requiert davantage de ressources, Private Cloud Compute prend le relais. Dans ce cas, les données transmises ne sont jamais conservées ni accessibles par Apple, et elles sont effacées aussitôt la réponse délivrée.

Cette logique de confidentialité s’applique également à l’intégration de ChatGPT. L’activation se fait uniquement sur choix de l’utilisateur, dans les réglages, et chaque envoi de requête ou de document nécessite une confirmation explicite. De plus, par défaut, il est possible d’utiliser ChatGPT sans compte : aucune donnée d’identification Apple n’est transmise à OpenAI, qui ne peut pas exploiter ces requêtes pour l’entraînement de ses modèles.

Sur le papier, le cadre est robuste. Mais il y a un « mais ».