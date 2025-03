Pour le géant Apple, et à l'échelle de la France, on peut parler d'une très lourde sanction. Ce lundi 31 mars 2025, l'Autorité de la concurrence explique avoir enfin tranché, après plusieurs années d'instruction. La firme à la pomme devra s'acquitter d'une amende de 150 millions d'euros, pour avoir abusé de sa position dominante via son dispositif App Tracking Transparency (ATT) entre avril 2021 et juillet 2023.