La forteresse de Cupertino vient de céder une nouvelle brique sous la pression réglementaire du Vieux Continent. Contraint et forcé, le géant californien ouvre finalement les vannes de son écosystème sacré aux accessoires concurrents avec sa prochaine mise à jour.
Il aura fallu des années de batailles juridiques et la menace constante du règlement sur les marchés numériques pour en arriver là. La firme à la pomme déploie actuellement des changements majeurs dans son système d'exploitation mobile, transformant la concurrence loyale d'un concept théorique en réalité technique. Ce qui ressemblait autrefois à un jardin privé aux murs infranchissables ressemble désormais, pour le plus grand malheur des actionnaires d'Apple, à un parc public.
La magie de la connexion instantanée n'est plus un privilège
Souvenez-vous de cette petite fenêtre blanche immaculée qui apparaissait miraculeusement à l'ouverture d'un boîtier d'écouteurs maison. Cette élégance logicielle constituait jusqu'ici l'argument de vente ultime pour maintenir les utilisateurs dans le giron de la marque. Cette exclusivité appartient désormais au passé car Bruxelles a décidé que la fluidité ne devait pas être une option payante réservée aux fidèles de la marque. La prochaine mouture du système introduit une interface de programmation qui permet aux fabricants tiers de reproduire cette fameuse expérience d'appairage en une touche.
Les ingénieurs de Cupertino doivent probablement grincer des dents en voyant des écouteurs rivaux s'afficher avec la même noblesse que leurs précieux accessoires blancs. Le protocole oblige désormais l'iPhone à accueillir les périphériques externes avec la même courtoisie qu'il réservait à ses propres rejetons. Il suffit d'approcher l'appareil pour déclencher la reconnaissance, reléguant aux oubliettes les fastidieuses navigations dans les menus obscurs du Bluetooth. Cette démocratisation forcée de la simplicité risque de faire perdre à la Pomme l'un de ses arguments marketing les plus redoutables : la fameuse « magie » qui justifiait souvent l'écart de prix.
Votre poignet peut enfin vibrer pour la concurrence
L'autre bastion qui tombe concerne le monopole des notifications au poignet. Pendant longtemps, porter une montre connectée concurrente revenait à accepter une expérience de seconde zone, où les alertes arrivaient avec la régularité d'un train de banlieue en grève. Cette discrimination technique prend fin puisque le système autorise désormais les montres tierces à accéder au même flux d'informations que la montre maison. Consulter ses messages ou réagir à une alerte depuis une montre de sport concurrente devient enfin une opération native et non plus un parcours du combattant.
Il existe toutefois une petite mesquinerie technique typique de la maison : le système n'autorise qu'un seul appareil actif pour ces notifications. Si l'envie vous prend d'utiliser une montre tierce, votre montre Apple deviendra muette, comme pour vous rappeler subtilement qui reste le propriétaire des lieux. Cette ouverture de façade cache mal l'agacement d'une entreprise qui a construit sa fortune sur l'intégration verticale absolue. La Commission européenne peut savourer sa victoire, car elle vient de prouver qu'avec suffisamment de persévérance législative, même les plus grands murs finissent par se fissurer pour laisser passer la lumière de la concurrence.