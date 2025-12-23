Les ingénieurs de Cupertino doivent probablement grincer des dents en voyant des écouteurs rivaux s'afficher avec la même noblesse que leurs précieux accessoires blancs. Le protocole oblige désormais l'iPhone à accueillir les périphériques externes avec la même courtoisie qu'il réservait à ses propres rejetons. Il suffit d'approcher l'appareil pour déclencher la reconnaissance, reléguant aux oubliettes les fastidieuses navigations dans les menus obscurs du Bluetooth. Cette démocratisation forcée de la simplicité risque de faire perdre à la Pomme l'un de ses arguments marketing les plus redoutables : la fameuse « magie » qui justifiait souvent l'écart de prix.​