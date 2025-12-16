Avec iOS 26.3, Apple introduit une nouvelle interface baptisée Notification Forwarding, accessible dans Réglages > Notifications. Son objectif : permettre à un appareil tiers, et pas uniquement à l'Apple Watch, d’afficher les notifications reçues sur l’iPhone.

Apple propose cette nouvelle fonction bon gré mal gré. Cette évolution répond en effet directement aux exigences européennes. Le DMA impose à Apple d’ouvrir l’accès aux notifications iOS à des fabricants tiers, afin de ne plus réserver cette fonctionnalité à ses seuls produits. Un point de tension majeur entre Apple et l’Union européenne, le constructeur de Cupertino estimant que ce type de partage représente un risque important pour la vie privée.

Apple ne s’en cache pas : les notifications peuvent contenir des messages privés, des e-mails, des alertes médicales ou d’autres données sensibles. Les transférer vers un appareil tiers revient donc à exposer ces informations à des entreprises extérieures à son écosystème. Malgré ces réticences, Apple prépare le terrain depuis iOS 26.1, et iOS 26.3 marque maintenant une étape concrète vers cette ouverture.

Techniquement, la fonction repose sur un nouveau framework baptisé AccessoryNotifications, encore absent du portail développeur. Il permettra, à terme, à des accessoires compatibles de recevoir les notifications de l’iPhone, avec un contrôle similaire à celui déjà proposé sur l’Apple Watch : app par app, notification par notification.