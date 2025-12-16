Discrète sur le plan des nouveautés visibles, la première bêta d’iOS 26.3 cache pourtant un changement important. Apple prépare en coulisses une fonction très attendue, et imposée par l’Europe.
La première bêta d’iOS 26.3 vient tout juste d’être proposée aux développeurs inscrits au programme de test d'Apple. À première vue, la mise à jour semble plutôt mineure : pas de nouvelles apps, pas d'amélioration majeure de Liquid Glass comme ça a été le cas avec iOS 26.2, ni de fonctionnalité spectaculaire à se mettre sous la dent. Pourtant, en fouillant un peu dans les réglages, Apple dévoile les fondations d’un changement profond dans la manière dont l’iPhone va interagir avec des appareils tiers. Un changement dicté par le Digital Markets Act, mais qui pourrait bien s’avérer plus utile qu’il n’y paraît.
Des notifications déportées sur les montres connectées, et plus seulement sur l'Apple Watch
Avec iOS 26.3, Apple introduit une nouvelle interface baptisée Notification Forwarding, accessible dans Réglages > Notifications. Son objectif : permettre à un appareil tiers, et pas uniquement à l'Apple Watch, d’afficher les notifications reçues sur l’iPhone.
Apple propose cette nouvelle fonction bon gré mal gré. Cette évolution répond en effet directement aux exigences européennes. Le DMA impose à Apple d’ouvrir l’accès aux notifications iOS à des fabricants tiers, afin de ne plus réserver cette fonctionnalité à ses seuls produits. Un point de tension majeur entre Apple et l’Union européenne, le constructeur de Cupertino estimant que ce type de partage représente un risque important pour la vie privée.
Apple ne s’en cache pas : les notifications peuvent contenir des messages privés, des e-mails, des alertes médicales ou d’autres données sensibles. Les transférer vers un appareil tiers revient donc à exposer ces informations à des entreprises extérieures à son écosystème. Malgré ces réticences, Apple prépare le terrain depuis iOS 26.1, et iOS 26.3 marque maintenant une étape concrète vers cette ouverture.
Techniquement, la fonction repose sur un nouveau framework baptisé AccessoryNotifications, encore absent du portail développeur. Il permettra, à terme, à des accessoires compatibles de recevoir les notifications de l’iPhone, avec un contrôle similaire à celui déjà proposé sur l’Apple Watch : app par app, notification par notification.
Une intégration encadrée pour respecter les demandes européennes
Sans surprise, Apple avance avec prudence. Première limitation notable : le transfert de notifications ne fonctionne qu’avec un seul accessoire à la fois. Si la fonction est activée, l’Apple Watch cesse immédiatement d’afficher les notifications de l’iPhone. Autrement dit, il faudra choisir entre la montre d’Apple ou un appareil tiers.
Lors de l’activation, Apple précise également que les notifications transférées incluent le nom de l’application et l’intégralité de leur contenu. Une transparence assumée, mais sans pour autant présenter la fonction comme un danger, contrairement à son discours public face aux régulateurs européens.
Sur le papier, cette nouveauté ouvre pourtant la voie à des usages concrets : montres connectées alternatives, lunettes connectées, écrans embarqués ou accessoires spécialisés pourraient enfin interagir correctement avec l’iPhone, sans passer par des solutions bricolées ou incomplètes. Une petite révolution pour les utilisateurs qui souhaitent sortir, au moins partiellement, de l’écosystème Apple sans perdre des fonctions essentielles.
En réalité, iOS 26.3 ressemble surtout à une mise à jour de transition. Apple pose les bases techniques nécessaires pour se conformer au DMA, tout en s'occupant de la traditionnelle chasse aux bugs et à l'optimisation de son OS. Les regards se tournent déjà vers iOS 26.4, attendu comme une étape bien plus ambitieuse, notamment avec l’arrivée du nouveau Siri dopé aux modèles de langage. Une mise à jour autrement plus stratégique que ce discret, mais révélateur, iOS 26.3.