Prévu au printemps prochain, iOS 26.4 serait particulièrement dense. Apple aurait dans les cartons une refonte de l'interface de l'app Santé avec des catégories mieux organisées et une saisie manuelle simplifiée pour les mesures du corps, les symptômes ou la prise de médicaments. Il s'agirait pour Apple de préparer le lancement d'une nouvelle souscription baptisée Health+, l'abonnement médical annoncé par Bloomberg et qui devrait arriver dans le courant de l'année prochaine. Ce service proposerait un assistant exploitant les données de santé stockées dans l'app pour fournir des recommandations personnalisées en nutrition, exercice et sommeil.​

Apple testerait également un mécanisme permettant de détecter l'ajout d'une carte bancaire dans une app tierce afin de proposer automatiquement son enregistrement dans le Trousseau iCloud. Le fonctionnement est similaire à l'Autoremplissage de Safari : le système repère un formulaire de carte et suggère la sauvegarde ou l'utilisation d'une carte déjà stockée. Freeform gagne de son côté un système de dossiers synchronisés via iCloud pour mieux organiser ses tableaux, rapprochant l'app d'un outil de productivité classique.

Toujours avec iOS 26.4, Apple travaille sur une vérification renforcée de l'intégrité de l'iPhone au moment de la connexion à Apple ID ou iCloud. L'objectif : bloquer l'accès aux services si le système détecte une modification non autorisée, comme un jailbreak.

Enfin, et surtout, iOS 26.4 apportera la nouvelle version de Siri. L'assistant serait capable de tenir des échanges plus naturels, de comprendre le contexte de l'écran et d'analyser le contenu d'apps comme Mail, Messages ou Calendrier pour répondre à des requêtes concrètes (heure d'arrivée d'un vol, réservation de restaurant, ajout d'un produit à une liste de courses). En coulisse, Apple reposerait sur Gemini pour les requêtes complexes. On le sait, l'IA chez Apple a conduit à plusieurs remaniements internes et plusieurs départs.