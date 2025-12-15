Une version de développement d'iOS 26 révèle une partie de la feuille de route logicielle des prochaines années. Santé, sécurité, intelligence artificielle, AirPods, Apple TV+ : plusieurs chantiers se dessinent déjà pour iOS 26.4, iOS 27 et iOS 28.
Si Apple a déployé iOS 26.2 la semaine dernière, c'est une autre version, utilisée en interne chez les ingénieurs, qui attire l'attention. Ce build de développement intègre des "feature flags", des interrupteurs permettant d'activer ou de désactiver des fonctions en cours de test.
iOS 26.4 mise sur Santé, la sécurité et un Siri dopé à Gemini
Prévu au printemps prochain, iOS 26.4 serait particulièrement dense. Apple aurait dans les cartons une refonte de l'interface de l'app Santé avec des catégories mieux organisées et une saisie manuelle simplifiée pour les mesures du corps, les symptômes ou la prise de médicaments. Il s'agirait pour Apple de préparer le lancement d'une nouvelle souscription baptisée Health+, l'abonnement médical annoncé par Bloomberg et qui devrait arriver dans le courant de l'année prochaine. Ce service proposerait un assistant exploitant les données de santé stockées dans l'app pour fournir des recommandations personnalisées en nutrition, exercice et sommeil.
Apple testerait également un mécanisme permettant de détecter l'ajout d'une carte bancaire dans une app tierce afin de proposer automatiquement son enregistrement dans le Trousseau iCloud. Le fonctionnement est similaire à l'Autoremplissage de Safari : le système repère un formulaire de carte et suggère la sauvegarde ou l'utilisation d'une carte déjà stockée. Freeform gagne de son côté un système de dossiers synchronisés via iCloud pour mieux organiser ses tableaux, rapprochant l'app d'un outil de productivité classique.
Toujours avec iOS 26.4, Apple travaille sur une vérification renforcée de l'intégrité de l'iPhone au moment de la connexion à Apple ID ou iCloud. L'objectif : bloquer l'accès aux services si le système détecte une modification non autorisée, comme un jailbreak.
Enfin, et surtout, iOS 26.4 apportera la nouvelle version de Siri. L'assistant serait capable de tenir des échanges plus naturels, de comprendre le contexte de l'écran et d'analyser le contenu d'apps comme Mail, Messages ou Calendrier pour répondre à des requêtes concrètes (heure d'arrivée d'un vol, réservation de restaurant, ajout d'un produit à une liste de courses). En coulisse, Apple reposerait sur Gemini pour les requêtes complexes. On le sait, l'IA chez Apple a conduit à plusieurs remaniements internes et plusieurs départs.
iOS 27 et iOS 28 : Photos, AirPods et suivi du sommeil dans le viseur
Le code de ce build mentionne aussi quelques pistes pour iOS 27. L'app Photos gagnerait de nouvelles "collections", c'est-à-dire de regroupements plus travaillés des clichés. L'entreprise souhaiterait également améliorer davantage le couplage des AirPods avec l'iPhone, que ce soit lors de la première configuration ou des changements d'appareil.
Pour iOS 28, les travaux porteraient notamment sur le suivi du sommeil avec l'Apple Watch. De nouveaux indicateurs, comme le temps passé au lit, viendraient compléter les données actuelles, avec l'objectif d'affiner l'analyse des nuits. D'ailleurs, l'app Santé s'inviterait sur macOS.
Bien entendu, ces informations doivent être prises avec des pincettes puisqu'elles sont issues d'un environnement de test. À l'instar de l'Apple Intelligence, Apple pourrait retarder, modifier voire abandonner certains de ces projets.