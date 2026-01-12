Cette année, de grands changements sont à prévoir sur l'application Santé d'iOS. On vous fait un petit topo de ce à quoi vous pouvez déjà vous attendre.
C'est une information qui circule depuis de longs mois déjà : Apple prévoit une importante refonte de son appli Santé, alors qu'elle mise de plus en plus sur ce secteur pour se démarquer de la concurrence. Dans cette optique, elle prévoit notamment de remanier l'offre Fitness+, et de lancer une nouvelle souscription dont les contours sont encore flous.
Et si pour l'heure, les détails sont rares tant Apple reste discrète sur ses projets en cours, on commence toutefois à obtenir de nouvelles infos sur les nouveautés à venir.
Design totalement revu
Ainsi, cette mise à jour devrait d'abord passer par un sérieux lifting de l'application elle-même. La marque à la pomme prévoit de revoir en profondeur le design de Santé avec iOS 26.4, en introduisant un nouvel agencement des catégories et une saisie des données nettement simplifiée. Objectif : la rendre plus lisible et accessible, alors qu'elle agrège un volume croissant d'informations liées à la santé et au bien-être.
Le suivi de repas devrait aussi faire son arrivé dans Santé. D'après le très bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg, la fonctionnalité va permettre de comptabiliser les calories et d’accompagner les utilisateurs dans leurs objectifs de perte de poids. Un terrain sur lequel la marque s'était jusqu’ici montrée prudente.
L'IA arrive
En parallèle, Apple se penche sur un agent de santé dopé à l'IA. Celui-ci analyserait l'ensemble des données issues des appareils connectés pour formuler des recommandations personnalisées, y compris sur le plan nutritionnel. Des fonctionnalités plus avancées sont également à l'étude, comme l'analyse en temps réel des mouvements via la caméra de l'iPhone afin de corriger une posture sportive.
Un nouveau service de contenus vidéo dédiés à la santé serait aussi en préparation. Sans nom définitif à ce stade, ce projet viserait à proposer des vidéos animées par des médecins et spécialistes pour informer et accompagner les utilisateurs. Des experts du sommeil, de la nutrition, de la santé mentale, de la rééducation ou encore de la cardiologie seraient mis à contribution, avec un studio dédié installé à Oakland, en Californie.
L'idée serait d'afficher automatiquement certaines vidéos lorsque l'application Santé détecte une tendance préoccupante dans les données de l'utilisateur.