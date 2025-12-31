Une publication qui ne laisse pas l'ombre d'un doute : la marque va effectivement apporter de très gros changements à son service de sport prochainement. À noter que cette annonce intervient quelques semaines après le lancement de Fitness+ dans 28 marchés supplémentaires. De même, Apple a introduit le doublage numérique des séances d'entraînement et de méditation en espagnol et en allemand - le Japon arrivera début 2026.