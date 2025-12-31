Apple le confirme : du très gros changement arrive sur Fitness+. Et si pour l'heure, la marque à la pomme entretient le mystère sur les nouveautés à venir, quelques pistes sont déjà à envisager.
En novembre 2025, le très bien renseigné Mark Gurman, journaliste spécialisée sur l'actualité d'Apple, révélait que l'entreprise souhaitait opérer une refonte majeure de son service de sport. Frappé par un fort taux de désabonnement, Fitness+ est le moins populaire des services du géant de Cupertino. Et visiblement, il a décidé d'agir.
Un teaser qui en dit long, sans en dire trop
Dans un teaser partagé sur Instagram, plusieurs personnes lisent un journal baptisé Apple Fitness+ Times, dont les gros titres accrocheurs annoncent que « quelque chose d'important arrive sur Apple Fitness+ ». On y voit aussi des images tirées de séances d'entraînement, tandis que la légende de la publication indique : « Il se murmure qu'Apple Fitness+ a de grands projets pour 2026… restez à l'écoute ! ».
Une publication qui ne laisse pas l'ombre d'un doute : la marque va effectivement apporter de très gros changements à son service de sport prochainement. À noter que cette annonce intervient quelques semaines après le lancement de Fitness+ dans 28 marchés supplémentaires. De même, Apple a introduit le doublage numérique des séances d'entraînement et de méditation en espagnol et en allemand - le Japon arrivera début 2026.
Et ce n'est pas anodin : l'unique support de l'anglais par le dispositif fait figure de réel frein pour son adoption à plus grand échelle.
Restructuration récente
Cette annonce intervient alors qu'Apple a mené une importante restructuration au sein de Fitness+. Le service est en effet passé sous l'égide de Sumbul Desai, responsable de tout le pôle santé. L'ensemble est dirigé par Eddy Cue, patron des services et figure proéminente de la marque à la pomme.
Et c'est justement cette fusion qui nous suggère la suite. D'après Mark Gurman, la société pourrait intégrer Fitness+ à Health+, une offre alimentée à l'intelligence artificielle (IA) prévue pour 2026. De même, le service pourrait bénéficier d'un prix plus avantageux grâce à un nouveau système qui permettrait aux utilisateurs de composer leur propre formule d'abonnement, avec un prix modulé en fonction des services choisis.
Bien sûr, il ne s'agit-là que d'hypothèses. Pour l'heure, une seule chose est sûre : les abonnés à Fitness+ doivent s'attendre à des nouveautés en 2026. Espérons que ce soit en bien.