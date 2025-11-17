Ce n'est désormais plus un secret : Apple Fitness+ va évoluer, et on commence à entrevoir comment l'avenir du service va se dessiner. La dernière chance avant une possible suppression ?
Lancé il y a cinq ans, Fitness+ est l'un des services les moins populaires de la marque à la pomme. Une situation qui a poussé la direction à agir, puisqu'elle a décidé de le placer dans le pôle santé, dirigé par Sumbul Desai. Eddy Cue, patron des services et dirigeant proéminent chez Apple, supervise le tout. Dans sa newsletter hebdomadaire PowerOn, le journaliste Mark Gurman nous en dit plus sur ce que prépare l'entreprise.
Une évolution majeure pour les services Apple
Selon lui, la question n'est plus vraiment de savoir s'il faut ajuster Fitness+, mais plutôt où le placer dans un écosystème d'abonnements devenu tentaculaire. Car c'est l'autre problème pointé du doigt : Apple a empilé trop de services payants et si Apple One, son offre groupée, devait simplifier les choses, de nombreux utilisateurs n'ont tout bonnement pas envie d'accéder à l'ensemble de ces produits.
Le géant californien pourrait donc envisager une autre stratégie, explique Gurman, qui consisterait à permettre à chacun de composer sa propre formule, avec un prix modulé en fonction des services choisis. Deux scénarios se précisent désormais. Soit la firme adopte enfin ces abonnements à la carte et sauve donc Fitness+, soit elle poursuit sur la même lancée et, de ce fait, supprime son service de sport pour le fusionner avec Health+, un offre en préparation et attendue pour l'automne prochain.
Avenir en suspens
Il s'agirait tout de même d'un petit échec pour Apple. Certes, la communauté d'abonnés sur Fitness+ reste limitée, mais elle demeure solide, alors que le service ne pèse pas beaucoup en coûts d'exploitation. La décision d'y mettre un terme enverrait, en outre, un message troublant alors même qu'Apple multiplie les efforts pour devenir un acteur prédominant dans la santé connectée.
Pour rappel, Fitness+ est disponible pour 9,99 euros mensuels, donnant accès à des entraînements vidéo, des programmes de marche et de course et des séances de méditation en anglais. D'ailleurs, la prise en charge de nouvelles langues pourraient être une piste envisagée pour attirer plus d'utilisateurs.