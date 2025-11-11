Samsung va muscler son jeu face à Apple Fitness avec une nouvelle offre intégrée à Samsung Health. Le groupe coréen introduit des entraînements guidés premium… et leur accès devient payant.
Jusqu'ici gratuite dans toutes ses fonctionnalités, l'application Samsung Health se dote de contenus premium. Les utilisateurs de Galaxy Watch pourront désormais accéder à des entraînements guidés par des professionnels certifiés, une offre directement inspirée de ce que proposent déjà Apple et Google avec leurs montres connectées.
Samsung Health : de nouveaux entraînements guidés pour rivaliser avec Apple Fitness
Si vous l'ignoriez, Samsung Health est l’application dédiée au suivi de la santé et du sport sur les smartphones et montres connectées Galaxy. Elle enregistre les métriques habituelles, telles que la fréquence cardiaque, la durée des entraînements ou les calories brûlées. Jusqu’à présent, l’application ne proposait pas de séances guidées, contrairement à Apple Fitness+ ou Fitbit.
Pour ce faire, Samsung a opté pour une autre stratégie que celle adoptée par son concurrent direct. Là où la marque à la pomme produit ses propres cours avec une équipe interne, le constructeur coréen a noué un partenariat avec iFIT. L’entreprise est décrite comme un « leader mondial du fitness connecté et des contenus interactifs » et assure proposer des entraînements premium encadrés par des coachs certifiés.
Ces nouveaux contenus premium apparaîtront dans l’onglet Fitness de Samsung Health. Lorsqu’ils sont utilisés avec une Galaxy Watch, la montre affichera en temps réel plusieurs données clés telles que la durée de l’exercice, la fréquence cardiaque ou encore les calories dépensées. Les entraînements sont répartis en sept catégories : entraînement fractionné de haute intensité (HIIT), Pilates, yoga, renforcement musculaire, récupération, barre au sol et pleine conscience. L’ensemble vise ainsi à offrir un catalogue large, couvrant musculation, remise en forme et bien-être.
Un modèle d'abonnement aligné sur Apple et Fitbit
Vous l'aurez bien compris, l’accès à l’intégralité des entraînements devient payant. Samsung Health rejoint donc le modèle par abonnement déjà utilisé par Apple ou Fitbit. Pour consulter l’ensemble du catalogue vidéo et accéder aux futurs contenus, il faut désormais débourser la somme de 9,99 dollars par mois ou 100 dollars par an (les tarifs en euros n'ayant pas encore été indiqués). Le géant coréen prévoit toutefois un accès limité sans frais pour permettre aux utilisateurs de tester le service. Chaque mois, un cours à la demande sera disponible dans chacune des sept catégories, ce qui représente sept vidéos premium accessibles gratuitement.
L'achat d'un smartphone Galaxy éligible sur le site officiel de la marque donne droit à 30 jours d'accès gratuit. Les acquéreurs de Galaxy Buds 3 Pro bénéficieront de trois mois offerts, tandis que les acheteurs de Galaxy Watch 8 ou Ultra profiteront d'un essai de six mois. Aucune précision n'a pour l'heure été communiquée quant à d'éventuels avantages pour les propriétaires actuels de produits Galaxy. Espérons ne pas avoir de mauvaises surprises…