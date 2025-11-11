Si vous l'ignoriez, Samsung Health est l’application dédiée au suivi de la santé et du sport sur les smartphones et montres connectées Galaxy. Elle enregistre les métriques habituelles, telles que la fréquence cardiaque, la durée des entraînements ou les calories brûlées. Jusqu’à présent, l’application ne proposait pas de séances guidées, contrairement à Apple Fitness+ ou Fitbit.

Pour ce faire, Samsung a opté pour une autre stratégie que celle adoptée par son concurrent direct. Là où la marque à la pomme produit ses propres cours avec une équipe interne, le constructeur coréen a noué un partenariat avec iFIT. L’entreprise est décrite comme un « leader mondial du fitness connecté et des contenus interactifs » et assure proposer des entraînements premium encadrés par des coachs certifiés.

Ces nouveaux contenus premium apparaîtront dans l’onglet Fitness de Samsung Health. Lorsqu’ils sont utilisés avec une Galaxy Watch, la montre affichera en temps réel plusieurs données clés telles que la durée de l’exercice, la fréquence cardiaque ou encore les calories dépensées. Les entraînements sont répartis en sept catégories : entraînement fractionné de haute intensité (HIIT), Pilates, yoga, renforcement musculaire, récupération, barre au sol et pleine conscience. L’ensemble vise ainsi à offrir un catalogue large, couvrant musculation, remise en forme et bien-être.