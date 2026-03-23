Cette année, la WWDC 2026 se tiendra du 8 au 12 juin 2026. Durant une semaine complète, les développeurs auront le droit à des évènements et des démonstrations leur permettant d’appréhender les nouveautés logicielles présentées sur scène, mais aussi des ateliers pour les intégrer à leurs propres applications. L’évènement est en présentiel pour les heureux élus, mais aussi en ligne à travers le portail développeurs de la marque.

Pour nous autres simples mortels, la date à retenir est celle du 8 juin 2026. C’est en effet durant cette première journée qu’Apple tiendra son traditionnel keynote, un évènement probablement enregistré en amont, et présentera l’ensemble de ses OS mobiles et de bureau.

On attend donc de pied ferme iOS 27, une version que l’on annonce pauvre en nouveautés mais qui se concentrerait sur le nettoyage de code et l’optimisation, ainsi qu'un léger ravalement de l'interface Liquid Glass. Seront aussi présents macOS 27, watchOS 27, tvOS 27, sans oublier la version iPadOS 27 et visionOS 27 pour les rares (et riches) possesseurs de l’Apple Vision Pro.

La vraie star de cette journée sera sans conteste Apple Intelligence et Siri. Après un développement pour le moins chaotique, la marque devrait enfin présenter ses avancées en matière d’IA et aura fort à faire pour impressionner les fans qui attendent depuis près de deux ans.

Rendez-vous est pris de notre côté ! Nous serons en direct le lundi 8 juin 2026 à partir de 19 h pour vous présenter dans le détail l'ensemble des nouveautés logicielles d’Apple. À dans quelques semaines.