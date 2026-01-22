Apple a dans les cartons un assistant IA portable et une interface chatbot pour Siri

Apple plancherait sur un accessoire connecté de la taille d'un AirTag, équipé de caméras et d'intelligence artificielle. En parallèle, la marque transformerait Siri en véritable chatbot conversationnel dopé par Gemini pour iOS 27.
La firme de Cupertino multiplierait les projets autour de l'IA. Deux annonces se profilent pour 2027.
Un assistant IA portable
Apple préparerait un accessoire intelligent, une sorte de broche de la taille d'un AirTag. Ce disque plat et circulaire serait doté d'une coque en aluminium et verre et embarquerait deux objectifs photo : un capteur standard et un grand-angle pour être en mesure d'analyser l'environnement de l'utilisateur. Selon The Information, nous retrouverions également trois microphones intégrés, un haut-parleur et un bouton physique pour contrôler l'appareil. Enfin, le dos accueillerait une recharge magnétique par induction, comme l'Apple Watch.
OpenAI développe aussi un appareil avec Jony Ive pour 2026, un objet de poche ou de bureau sans écran que Sam Altman décrit comme "la technologie la plus cool que le monde ait jamais vue". Mais ce type d'appareil n'a pour l'heure jamais vraiment percé. Le Humane AI Pin a connu un échec spectaculaire en 2024, avec seulement 10 000 unités vendues et plus de retours que de nouvelles ventes. HP a racheté une partie de l'entreprise pour 116 millions de dollars en février 2025, et l'appareil est désormais inutilisable.
Pour l'heure les projets d'Apple n'en sont qu'au stade initial. On ignore encore si Apple le vendra seul ou avec de futures lunettes connectées, mais ses composants suggèrent qu'il devrait fonctionner de manière autonome.
Siri se transforme en chatbot
En parallèle, Apple transformerait Siri en chatbot conversationnel dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, un projet au nom de code Campos. La firme de Tim Cook a récemment confirmé que son IA sera propulsée par les algorithmes de Gemini. Cette refonte permettra à Siri de tenir des conversations en langage naturel comme ChatGPT.
Depuis novembre 2025, les équipes d'Apple testent un assistant conversationnel baptisé "Enchanté", selon les révélations de Macworld. Cet outil, qui rappelle l'interface de ChatGPT sur macOS, fonctionne sur des serveurs privés et combine les modèles maison d'Apple (Apple Foundation Models) avec Claude et Gemini. Les salariés peuvent y télécharger documents, images et fichiers pour analyse, relecture ou génération d'idées. La firme encourage même son usage quotidien, car le chatbot intègre les documentations et directives internes de Cupertino.
Sans doute pour s'entrainer, Apple a également déployé "Enterprise Assistant", une base de connaissances alimentée par IA qui permet aux employés corporate de poser des questions sur les politiques internes, des directives de conduite aux avantages santé.
Dès 2023, la firme testait différentes plateformes d'IA en interne. En 2024, un outil génératif réservé aux équipes AppleCare permettait déjà d'accélérer le support technique. Plus récemment, un chatbot baptisé « Veritas » servait à évaluer la nouvelle version de Siri. Cupertino a même introduit discrètement un "Support Assistant" dans l'application Apple Support, capable de comprendre le langage naturel pour dépanner les utilisateurs.
Selon Bloomberg, Siri devrait être en mesure de visualiser les fenêtres ouvertes et le contenu à l'écran et d'ajuster les réglages de l'appareil. L'IA s'intégrera à Photos, Mail, Messages, Musique et TV. Apple réfléchirait encore à l'historique de conservation des conversations, une question sensible pour la confidentialité.