Apple a dans les cartons un assistant IA portable et une interface chatbot pour Siri

Apple préparerait un accessoire intelligent, une sorte de broche de la taille d'un AirTag. Ce disque plat et circulaire serait doté d'une coque en aluminium et verre et embarquerait deux objectifs photo : un capteur standard et un grand-angle pour être en mesure d'analyser l'environnement de l'utilisateur. Selon The Information, nous retrouverions également trois microphones intégrés, un haut-parleur et un bouton physique pour contrôler l'appareil. Enfin, le dos accueillerait une recharge magnétique par induction, comme l'Apple Watch.

OpenAI développe aussi un appareil avec Jony Ive pour 2026, un objet de poche ou de bureau sans écran que Sam Altman décrit comme "la technologie la plus cool que le monde ait jamais vue". Mais ce type d'appareil n'a pour l'heure jamais vraiment percé. Le Humane AI Pin a connu un échec spectaculaire en 2024, avec seulement 10 000 unités vendues et plus de retours que de nouvelles ventes. HP a racheté une partie de l'entreprise pour 116 millions de dollars en février 2025, et l'appareil est désormais inutilisable.

Pour l'heure les projets d'Apple n'en sont qu'au stade initial. On ignore encore si Apple le vendra seul ou avec de futures lunettes connectées, mais ses composants suggèrent qu'il devrait fonctionner de manière autonome.