La rumeur semble se confirmer : iOS 27 ne devrait pas apporter beaucoup de nouveautés. Apple travaillerait sur un grand nettoyage de son système d'exploitation mobile. iOS 27 se concentrera plutôt sur l'optimisation du code existant, avec un objectif bien précis : améliorer l'autonomie de tous les iPhone compatibles.
Mark Gurman de Bloomberg révèle dans sa newsletter qu'Apple consacre une partie importante des ressources d'iOS 27 à une refonte en profondeur du système. Pour la firme, il s'agit donc principalement de répondre aux critiques sur les performances d'iOS 26 et de son interface assez controversée Liquid Glass.
Un travail d'assainissement du code pour gagner en efficience
La démarche d'Apple ressemble à ce qu'avait été Snow Leopard en 2009 pour macOS : privilégier la stabilité et la fluidité aux ajouts massifs de fonctionnalités. Concrètement, les ingénieurs de Cupertino vont supprimer des portions de code devenues obsolètes au fil des années, réécrire certaines fonctionnalités existantes et mettre à jour discrètement plusieurs applications natives. Gurman décrit la version actuelle d'iOS comme "un vrai bazar sous le capot".
Cette opération de nettoyage vise à rendre le système plus léger et réactif. Quelques ajustements d'interface sont également prévus, probablement pour corriger les problèmes de performances rapportés par les utilisateurs d'iOS 26. Nous apprenions déjà en fin de mois dernier qu'iOS 27 ferait l'impasse sur les nouveautés pour se concentrer sur les performances. Et c'est donc l'autonomie des iPhone qui devrait en profiter.
Une meilleure autonomie pour tous les modèles d'iPhone
En réduisant le poids du système et en optimisant l'exécution des applications, Apple espère réduire la consommation énergétique d'iOS 27. Si l'entreprise parvient à ses fins, tous les iPhone compatibles devraient bénéficier d'un gain d'autonomie après la mise à jour, prévue pour septembre 2026. Même les modèles plus anciens profiteraient de ces améliorations. A priori cela devrait concerner tous les iPhone 17, 16, 15, 14, 13, 12 ainsi que l'iPhone SE de 3ᵉ génération.
Apple n'a pas réalisé ce type de refonte majeure depuis iOS 12 en 2018, une édition qui avait effectivement marquée des améliorations notables en termes de fluidité et d'autonomie. Reste à voir si la marque communiquera ouvertement sur ces gains de batterie ou si elle les présentera simplement comme un effet secondaire. Les équipes continuent aussi de travailler sur l'intégration de l'intelligence artificielle et sur une version plus avancée de Siri pour cette même version d'iOS.
Nous devrions en savoir plus au mois de juin à l'occasion de la traditionnelle conférence WWDC dédiée aux développeurs.