En réduisant le poids du système et en optimisant l'exécution des applications, Apple espère réduire la consommation énergétique d'iOS 27. Si l'entreprise parvient à ses fins, tous les iPhone compatibles devraient bénéficier d'un gain d'autonomie après la mise à jour, prévue pour septembre 2026. Même les modèles plus anciens profiteraient de ces améliorations. A priori cela devrait concerner tous les iPhone 17, 16, 15, 14, 13, 12 ainsi que l'iPhone SE de 3ᵉ génération.

Apple n'a pas réalisé ce type de refonte majeure depuis iOS 12 en 2018, une édition qui avait effectivement marquée des améliorations notables en termes de fluidité et d'autonomie. Reste à voir si la marque communiquera ouvertement sur ces gains de batterie ou si elle les présentera simplement comme un effet secondaire. Les équipes continuent aussi de travailler sur l'intégration de l'intelligence artificielle et sur une version plus avancée de Siri pour cette même version d'iOS.

Nous devrions en savoir plus au mois de juin à l'occasion de la traditionnelle conférence WWDC dédiée aux développeurs.