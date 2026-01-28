Vous trouvez iOS 26 plein de bugs ? iOS 27 devrait arriver en sauveur. Au détriment des nouveautés, la nouvelle version logicielle de l'iPhone se contenterait d'ajustements majeurs, pour un confort d'usage enfin retrouvé.
À quelques mois de la WWDC, la conférence annuelle d'Apple dédiée à ses systèmes d'exploitation, une question se pose. iOS 27 devrait-il être une mise à jour de consolidation et de correctifs, plutôt qu'une refonte majeure ?
Le lancement d'iOS 26 était difficile
Le déploiement d'iOS 26 et de son interface Liquid Glass, en 2025, a laissé des traces. Si les retours utilisateurs restent par nature anecdotiques et difficiles à généraliser, les témoignages négatifs se sont multipliés sur les forums et réseaux sociaux, notamment sur le subreddit r/Apple.
Parmi les reproches récurrents : des problèmes de clavier rendant la saisie compliquée, des ralentissements notables y compris sur des appareils récents, et des soucis d'accessibilité liés à la nouvelle interface translucide.
Un utilisateur d'iPhone 13 Pro Max rapporte que "iOS 26 donne l'impression que mon iPhone est aussi lent qu'un iPod Touch de 2015". Un autre, équipé d'un iPad Pro M1, affirme que sa tablette "semblait encore très rapide avant cette mise à jour, qui la rend maintenant poussive".
- Un nouveau design aluminium réussi
- De beaux progrès sur la chauffe
- Les meilleures performances du marché
Certains évoquent même avoir préféré rester sur iOS 18 pour éviter ces désagréments, tandis que d'autres vont encore plus loin : "A-t-on vraiment besoin d'un nouvel iOS et d'un nouveau macOS chaque année ?"
Liquid Glass : un design qui fait débat
L'interface Liquid Glass, présentée lors de la WWDC 2025, constituait un virage esthétique notable pour Apple. Si la démonstration initiale avait suscité un certain intérêt, la version finale livrée aux utilisateurs n'a pas toujours été à la hauteur des attentes.
Les critiques, nombreuses, portent notamment sur les incohérences visuelles liées aux effets de transparence et sur des choix d'interface jugés discutables en termes d'ergonomie. Plusieurs utilisateurs estiment que cette refonte graphique a été réalisée au détriment de fonctionnalités de base.
Il paraît peu probable qu'Apple abandonne le Liquid Glass après moins d'un an d'existence. En revanche, une période de maturation et de correction des défauts identifiés semble attendue par une partie de la base utilisateurs.
Apple Intelligence : le bal des fausses promesses
Du côté de l'intelligence artificielle, le constat n'est guère plus favorable. Apple Intelligence, lancé en grande pompe, peine à s'imposer comme un outil indispensable du quotidien. La possibilité de désactiver l'ensemble des fonctions IA via un simple réglage témoigne peut-être d'une adoption en demi-teinte. Toutes les fonctionnalités ne sont pas là, et certaines sont à revoir rapidement.
Il est toutefois probable que la prochaine WWDC accorde une place conséquente aux évolutions d'Apple Intelligence, conformément à la stratégie du groupe en matière d'IA.
Un remake d'iOS 12 en 2018 ?
Ce que réclament certains observateurs et utilisateurs, c'est moins une nouvelle vague de fonctionnalités qu'un travail de fond sur la fiabilité du système. L'idée d'une mise à jour "de maintenance", concentrée sur la correction de bugs et l'optimisation des performances, fait son chemin.
Cette approche rappellerait celle adoptée par Apple avec iOS 12 en 2018, version alors explicitement axée sur la stabilité et les performances plutôt que sur les nouveautés.
Reste à savoir si Apple choisira la voie de la prudence, ou poursuivra sa course à l'innovation lors de la prochaine édition de la WWDC.